Termometreler şaştı! Mont bot ne varsa çıksın: İstanbul'da beyaz alarm aktif! İşte il il yurtta hava raporu
İstanbul'da kış son iki gecedir etkisini iyiden iyiye hissettirdi! Özellikle yılın ilk günleri Sarıyer başta olmak üzere kentin kıyı kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir yeniden beyaza büründü. Soğuk hava dalgası yalnızca megakentle sınırlı kalmazken Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Birçok bölgede yağmur ve kar yağışı, yer yer kuvvetli kar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bekleniyor. İşte 2 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde il il hava durumu.
