Termometreler şaştı! Mont bot ne varsa çıksın: İstanbul'da beyaz alarm aktif! İşte il il yurtta hava raporu

İstanbul'da kış son iki gecedir etkisini iyiden iyiye hissettirdi! Özellikle yılın ilk günleri Sarıyer başta olmak üzere kentin kıyı kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir yeniden beyaza büründü. Soğuk hava dalgası yalnızca megakentle sınırlı kalmazken Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Birçok bölgede yağmur ve kar yağışı, yer yer kuvvetli kar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bekleniyor. İşte 2 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde il il hava durumu.

İstanbul'da kış adeta kapıyı çaldı. Son iki gecedir etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı özellikle kıyı ve yüksek kesimlerde yaşamı doğrudan etkilerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi.

Yılın ilk günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte birçok ilde yağış, kuvvetli kar, buzlanma ve çığ riski öne çıkıyor.

AKOM'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Beklenen kar yağışının İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1–5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Tahminlere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu başta olmak üzere Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Ağrı'nın güney bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Buzlanma ve Don Tehlikesine Dikkat

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Sürücülerin, yayaların ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olması önem arz ediyor.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde birkaç derece artacağı tahmin edilirken doğu bölgelerde ise düşüş yaşanması bekleniyor. Bu durum özellikle kar yağışının görüldüğü bölgelerde soğuk havanın daha sert hissedilmesine neden olabilir.

Kuvvetli Rüzgâr Marmara ve Karadeniz'i Etkileyecek

Rüzgârın genellikle hafif ve zaman zaman orta şiddette esmesi beklenirken, Marmara Bölgesi ile Orta Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden 40 ila 60 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr görülebilir.

Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor. Yüksek kesimlerde ise tipi riski bulunuyor.

Çığ Riski Yüksek Kesimlerde Alarm Veriyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü yoğun bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve dağcılık faaliyetleri planlayanların dikkatli olması büyük önem taşıyor.

2 Ocak hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, -9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -2°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -11°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, -4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, -4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, -2°C

Parçalı bulutlu

Kaynak: Takvim arşiv foto, AA, MGM