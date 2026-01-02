Termometreler şaştı! Mont bot ne varsa çıksın: İstanbul'da beyaz alarm aktif! İşte il il yurtta hava raporu

Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor. Yüksek kesimlerde ise tipi riski bulunuyor.

Çığ Riski Yüksek Kesimlerde Alarm Veriyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü yoğun bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve dağcılık faaliyetleri planlayanların dikkatli olması büyük önem taşıyor.