Bahis soruşturmasında Kasımpaşa-Samsunspor maçı için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında Erden Timur ile birlikte gözaltına alınan ve "26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu" iddia edilen şüpheliler hakkında MASAK raporu hazırlandı. Soruşturma kapsamında 18 isim tutuklanmıştı. Bahis kuponlarının ve şüphelilerin hesap hareketlerinin analiz edildiği çalışmada; Esat Bilayak, iş adamı Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan isimli şahısların söz konusu müsabakaya toplam 2 bin 351 adet bahis kuponu yaptığı, bu kuponların bin 273 tanesinde kazanç sağladıkları tespit edildi. 6 şüphelinin müsabakadan kazandıkları toplam tutar ise 11 milyon 494 bin TL olarak belirlendi.

Erden Timur (takvim.com.tr)

TEK TEK TESPiT EDiLDi

Raporda 'şirket ortağı' olarak geçen Mirza Şerifoğlu isimli şahsın, ilk yarı–maç sonucu ve gol sayısı üzerine 151 bin TL kupon yaptığı ve 7 milyon 867 bin TL tutarında kazandığı tespit edildi. Enes Bartan isimli şahsın gol sayısı üzerine 44 bin TL kupon yaptığı ve 3 milyon 494 bin TL kazandığı belirlendi. Memur olduğu belirlenen Hakan Çakır isimli şahsın, ilk yarı–maç sonucu ve gol sayısı üzerine 4 bin 500 TL kupon yaptığı ve 55 bin TL kazandığı belirlendi. Büro işçisi olan Serhat Ölmez isimli şahsın gol sayısı üzerine 500 TL kupon yaptığı ve 43 bin TL kazandığı tespit edildi. Bir şirketin ortağı olan Umut Esel isimli şahsın ise ilk yarı–maç sonucu ve gol sayısı üzerine bin 283 TL kupon yaptığı ve 33 bin TL kazandığı belirlendi. 6 şüphelinin söz konusu müsabakadan 11 milyon 494 bin TL para kazandığı belirlendi.

Kasımpaşa- Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa lehine sonuçlanmış, ikinci yarıda konuk takım 18 dakikada 4 gol atarak maçı kazanmıştı. Samsunsporlu Olivier Ntcham, maçın ilk yarısında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı.

Haber: Semih Kara