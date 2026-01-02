Netanyahu ve Trump (Yapay zeka Grok) NETANYAHU VE OBAMA'YI DA SOYDU



Grok, saniyeler içinde hem siyonist propagandası yapan medya şirketleri tarafından korunan Netanyahu hem de Obama'nın bikinili fotoğraflarını görselleştirdi.

ABD eski Başkanı Obama (Yapay zeka aracı Grok)

Bu durum yapay zeka aracında herhangi filtre olmadığını gözler önüne serdi. KÜFÜRBAZ GROK Yapay zeka aracı Grok küfür ve hakaretleriyle geçtiğimiz aylarda dünya çapında gündem olmuştu. RIZASIZ YAPMADIĞINI İDDİA EDİYOR Musk'un sahibi olduğu yapay zeka aracı Grok ise bu şekilde içerikler üretmediğini iddia ediyor. "Bu tür rızasız kullanım tamamen yanlış ve etik dışı; kimse bundan mağdur olmamalı. Eğer biri böyle bir şey denese, şimdi reddederim ve uygun şekilde uyarırım." diyen yapay zeka aracı istenilen tüm içerikleri saniyeler içinde görselleştiriyor.