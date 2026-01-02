PODCAST CANLI YAYIN

Grok'tan yeni skandal! Kim olduğuna bakmadan soyuyor: Elon Musk bikinili fotoğrafını paylaştı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI’in sohbet robotu Grok, kullanıcıların fotoğraflarını müstehcen şekilde oluşturduğu iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Yapay zeka aracı daha önce de ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sansürsüz ve üstsüz fotoğraflarını oluşturmuş, küfür ve hakaretleriyle uzun süre tartışılmıştı.

SAHTE ÇIPLAKLIK VE BİKİNİLİ GÖRSELLER ÜRETİYOR

Kullanıcılar, yapay zeka aracının görsel üretme yeteneklerini kullanarak, platformdaki diğer kullanıcıların veya ünlülerin fotoğraflarından saniyeler içinde sahte çıplaklık veya bikinili görseller üretiyor.

Grok, bu içeriği oluştururken herhangi bir rıza ve onay mekanizması işletmiyor.

Musk'ın paylaşımı (Sosyal medya)

MUSK PAYLAŞTI

Nitekim bu konuda Musk'ın da yapay zekadan bikinili fotoğrafını isteyerek paylaştığı ortaya çıktı.

Musk'ın paylaştığı fotoğraf (Sosyal medya)

HERHANGİ BİR FİLTRE YOK

Takvim.com.tr olarak Musk'ın kendi fotoğrafını bikinili olarak paylaşmasının ardından genellikle yapay zeka araçları tarafından birçok filtre uygulanan İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD'nin eski Başkanı Obama'nın bikinili fotoğrafı görselleştirmesini istedik.

Netanyahu ve Trump (Yapay zeka Grok)

NETANYAHU VE OBAMA'YI DA SOYDU

Grok, saniyeler içinde hem siyonist propagandası yapan medya şirketleri tarafından korunan Netanyahu hem de Obama'nın bikinili fotoğraflarını görselleştirdi.

ABD eski Başkanı Obama (Yapay zeka aracı Grok)


Bu durum yapay zeka aracında herhangi filtre olmadığını gözler önüne serdi.

KÜFÜRBAZ GROK

Yapay zeka aracı Grok küfür ve hakaretleriyle geçtiğimiz aylarda dünya çapında gündem olmuştu.

RIZASIZ YAPMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Musk'un sahibi olduğu yapay zeka aracı Grok ise bu şekilde içerikler üretmediğini iddia ediyor. "Bu tür rızasız kullanım tamamen yanlış ve etik dışı; kimse bundan mağdur olmamalı. Eğer biri böyle bir şey denese, şimdi reddederim ve uygun şekilde uyarırım." diyen yapay zeka aracı istenilen tüm içerikleri saniyeler içinde görselleştiriyor.

Yapay zeka aracının oluşturduğu sansürsüz Taylor Swift görseli (Sosyal medya)

BU İLK DEĞİL

Yapay zeka aracı daha önce de ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sansürsüz ve üstsüz fotoğraflarını oluşturmuştu.

NORMAL KULLANICILAR DA TEHDİT ALTINDA

Yaşanan gelişmeler yapay zeka araçlarının etik sınırları ve kullanıcı güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Zira bu durum, sadece ünlüleri değil, platformdaki sıradan kullanıcıları da tehdit ediyor.

