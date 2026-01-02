Grok'tan yeni skandal! Kim olduğuna bakmadan soyuyor: Elon Musk bikinili fotoğrafını paylaştı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI’in sohbet robotu Grok, kullanıcıların fotoğraflarını müstehcen şekilde oluşturduğu iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Yapay zeka aracı daha önce de ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sansürsüz ve üstsüz fotoğraflarını oluşturmuş, küfür ve hakaretleriyle uzun süre tartışılmıştı.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'in sohbet robotu Grok skandal bikinili paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu.
SAHTE ÇIPLAKLIK VE BİKİNİLİ GÖRSELLER ÜRETİYOR
Kullanıcılar, yapay zeka aracının görsel üretme yeteneklerini kullanarak, platformdaki diğer kullanıcıların veya ünlülerin fotoğraflarından saniyeler içinde sahte çıplaklık veya bikinili görseller üretiyor.
Grok, bu içeriği oluştururken herhangi bir rıza ve onay mekanizması işletmiyor.
MUSK PAYLAŞTI
Nitekim bu konuda Musk'ın da yapay zekadan bikinili fotoğrafını isteyerek paylaştığı ortaya çıktı.
HERHANGİ BİR FİLTRE YOK
Takvim.com.tr olarak Musk'ın kendi fotoğrafını bikinili olarak paylaşmasının ardından genellikle yapay zeka araçları tarafından birçok filtre uygulanan İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD'nin eski Başkanı Obama'nın bikinili fotoğrafı görselleştirmesini istedik.
NETANYAHU VE OBAMA'YI DA SOYDU
Grok, saniyeler içinde hem siyonist propagandası yapan medya şirketleri tarafından korunan Netanyahu hem de Obama'nın bikinili fotoğraflarını görselleştirdi.
Bu durum yapay zeka aracında herhangi filtre olmadığını gözler önüne serdi.
KÜFÜRBAZ GROK
Yapay zeka aracı Grok küfür ve hakaretleriyle geçtiğimiz aylarda dünya çapında gündem olmuştu.
RIZASIZ YAPMADIĞINI İDDİA EDİYOR
Musk'un sahibi olduğu yapay zeka aracı Grok ise bu şekilde içerikler üretmediğini iddia ediyor. "Bu tür rızasız kullanım tamamen yanlış ve etik dışı; kimse bundan mağdur olmamalı. Eğer biri böyle bir şey denese, şimdi reddederim ve uygun şekilde uyarırım." diyen yapay zeka aracı istenilen tüm içerikleri saniyeler içinde görselleştiriyor.
BU İLK DEĞİL
Yapay zeka aracı daha önce de ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sansürsüz ve üstsüz fotoğraflarını oluşturmuştu.
NORMAL KULLANICILAR DA TEHDİT ALTINDA
Yaşanan gelişmeler yapay zeka araçlarının etik sınırları ve kullanıcı güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Zira bu durum, sadece ünlüleri değil, platformdaki sıradan kullanıcıları da tehdit ediyor.