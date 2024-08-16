Fenerbahçe’nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu Avrupa hedefi nedeniyle Brighton’a ’evet’ dedi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in milli yıldızı için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton astronomik bir teklifte bulunmuştu. Brighton, Ferdi için Sarı-Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif etti. Bu teklif sonrasında yönetim başarılı oyuncu ve menajeri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda yönetim, Ferdi Kadıoğlu'na yeni bir sözleşme sundu. Maaşı da artırıldı. Ancak Ferdi Kadıoğlu bu teklifi, "Artık Avrupa'da forma giymek istiyorum. Büyük hedeflerim var. Kariyerimi İngiltere'de sürdürmek amacındayım. Brighton bir başlangıç. Hedefim daha da iyi takımlarda forma giymek" diyerek geri çevirdi. Sarı- Lacivertli Yönetim, Ferdi'nin verdiği cevap sonrasında İngiliz ekibinin teklifi daha da yükseltmesini istedi. Sol bek arayışlarına da hız verdi. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarılacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı



HÜRZELER İLE GÖRÜŞTÜ!

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlarını aktardığı ve hedeflerini açıkladığı bildirildi. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızının bu görüşmeden mutlu ayrıldığı da gelen haberler arasında.