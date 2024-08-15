Mauro Icardi: Mourinho büyük takımlarda böyle yapmazdı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen senelerde fazla kilolu olmasıyla ilgili söylemler hakkında konuşan Icardi, "Formda olmadığım zaman bile gol kralı oldum. Dries de asist kralı oldu. Başardığımız şeylerin fitlikle ilgisi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Icardi, "Bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum, yaptığını da hatırlamıyorum" dedi.