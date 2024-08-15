PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mauro Icardi: Mourinho büyük takımlarda böyle yapmazdı

Mauro Icardi, Mourinho’nun Lille maçından önce yaptığı açıklamalar ile ilgili, “Mourinho, büyük takımlardayken böyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum” yorumunu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Mauro Icardi: Mourinho büyük takımlarda böyle yapmazdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen senelerde fazla kilolu olmasıyla ilgili söylemler hakkında konuşan Icardi, "Formda olmadığım zaman bile gol kralı oldum. Dries de asist kralı oldu. Başardığımız şeylerin fitlikle ilgisi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Icardi, "Bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum, yaptığını da hatırlamıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı kabul etti! Batı’ya tepki İslam dünyasına çağrı: İsrail’e baskılar artsın diye çalışacağız
Türk Telekom
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani’ye PKK tepkisi: Amacımız kilidi kapatmak
Başkan Erdoğan’dan Guterres’in ’Afrika’ çıkışına destek! Dünya 5’ten büyüktür vurgusu: BMGK’nın yapısı kökten değişmeli
UEFA Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid! Mbappe siftah yaptı... Arda Güler 4. kupasını kaldırdı
GÜRZ-7’den kırmızı listeye çizik! PKK’lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ Uluslarası acil durum ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’e övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
SON DAKİKA