Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: Kerem Aktürkoğlu tekliflere açık

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Derrick Köhn ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, "Kerem, yurt dışından gelecek tekliflere daha açık olduğunu bize bildirdi.

Ancak şu an transfer gerçekleşir ya da gerçekleşme aşamasındadır gibi bir noktada değiliz" ifadelerini kullandı. Ergün, Zaha için ise "Eğer görüşmeler istenen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır" diye konuştu. Deneyimli yönetici, Köhn ile ilgili de "Teklif geldi ancak oyuncu gitmek istemedi" dedi.