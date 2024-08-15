Fransız medyasından Devler Ligi’nde Lille’e elenen Fenerbahçe ile ilgili şoke eden başlık!

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Lille ile 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe ile ilgili dünya basını şok edici manşetler kullandı. Fransız medyasından L'Equipe, "Lille 91. dakikaya kadar tur atlama şansını korudu. O ana kadar ürkek bir Fenerbahçe'yi kontrol ettiler ve kaleci Chevalier'e atılan bir yabancı maddeyle patlak veren ateşli atmosferden faydalanamadılar" ifadelerini kullandılar. İngilizler'in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror ise, "Mourinho, Fenerbahçe'nin Lille'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından maç sonrası meşhur "eğer konuşursam" repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho'nun 1 yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

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