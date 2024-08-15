Elenen takıma övgü yarışı!

Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'nin Lille hüsranı sonrası özellikle dijital medyada yapılan yorumlar dikkatleri çekti. Sarı-Lacivertli takımın bazı eski futbolcuları ve yöneticilerinin adeta ağız birliği eder gibi hem teknik direktör Jose Mourinho hem de oynanan futbolla alakalı methiyeler düzmesi taraftarları da rahatsız etti. Taraftarlar bu konuyla alakalı X platformu üzerinden yaptıkları eleştirilerde, "Gerçekleri gizlemeye çalışmak Fenerbahçe'ye fayda değil zarar getirir. Kimse yaşanan bu hüsranın üstünü örtmeye kalkmasın" ifadeleri kullanıldı.

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