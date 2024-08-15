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Abdullah Avcı sosyal medyadan yapılan eleştirilerle ilgili konuştu: Organize bir kötülük var

Abdullah Avcı,“Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Sosyal medyada hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Haksızlığa uğradığıma düşünüyorum. Hukukçularım takip ediyor”diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Abdullah Avcı sosyal medyadan yapılan eleştirilerle ilgili konuştu: Organize bir kötülük var

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rapid Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İyi ve organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor bütün planlarını kazanma üzerine yapmıştır. Umarım kazanarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Avcı, "Bu takım, çok iyi bir takım olacak. Bunu da görecekler. Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Organize bir kötülükle karşı karşıya olduklarını belirten Avcı, "Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Haksızlığa uğradığıma düşünüyorum. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor" ifadelerini kullandı.

HANGİMİZ İYİYSE FORMAYI O GİYER
Avcı ile birlikte açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu da "Yeni serüvenimde elimden geldiği kadar saha içi ve dışında kulübün yararı için kullanmak istiyorum. Umarım her şey benim ve kulüp açısından iyi olur. Benim mevkimde birçok arkadaşımız var. Kim iyiyse o oynayacaktır" diye konuştu.

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