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Jose Mourinho tur için her şeyi yaptıklarını söyledi: Futbolcularını övdü

F.Bahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Ünlü teknik adam, “Takım her şeyi denedi biz de denedik ama olmadı” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Jose Mourinho tur için her şeyi yaptıklarını söyledi: Futbolcularını övdü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma sonrası çok üzüntülü olduğunu söyledi. Portekizli hoca zaferi hak ettiklerini söyleyerek, "Maçın başından itibaren kazanmak için tüm şartları zorladık. Ancak olmayınca olmuyor. Özellikle ilk yarıda kaçırdığımız goller kelimenin tam anlamıyla büyük bir şanssızlıktı. Eğer biraz daha dikkatli olsaydık her şey daha farklı olabilirdi. Çok üzüntülüyüm ve futbolcularımı asla eleştiremem. Çünkü onlar kazanmak için her şeylerini ortaya koydular" dedi.

TARAFTARIMIZ KATKI SAĞLADI
Mourinho, sadece Şampiyonlar Ligi'nden elendiklerinin altını çizerek, "Takım her şeyi denedi biz de denedik. Sistemi oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor. VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Rakip takımları eleştirmem onlar da sonuç almak için çalışıyor. İlk 20 dakikada sarı kart verseler her şey değişirdi ama vermiyorlar" açıklamasını yaptı.

MOURINHO ÇILDIRDI
Jose Mourinho, Lille maçının son dakikalarında kaçan gol ve yapılan hatalar sonrası adeta çıldırdı. Portekizli teknik adam maç boyunca hakem verdiği kararlar ve oyuncularının tercihleri nedeniyle agresifti.

MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti. Montella, müsabakayı yardımcılarıyla izledi. Bu arada Fenerli taraftarlar, takımlarını Lille karşısında yalnız bırakmadı. Taraftarlar takımlarına büyük tezahüratta bulundu.

İLK KEZ HÜSRAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Avrupa Kupaları kariyerindeki 6. ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı. Portekizli teknik adam daha önce oynadığı 5 elemede de çalıştırdığı takımlara tur atlatmayı başarmıştı.

TANSİYON YÜKSEKTİ
Fenerbahçe özellikle ilk yarı rakibi karşısında gol fırsatlarından bir türlü yararlanamadı. Lille'nin savunmasını bir türlü aşamadı. Son dakikalarda gelen gol maçı uzatmaya getirirken Lille'nin penaltısı moralleri bir anda bozdu.

RESMİ MAÇLARDA BOŞ GEÇMEDİLER
Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı. Şu ana kadar Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan Sarı-Lacivertliler bu maçların tamamında gol atmayı başardı. Dün de bu gelenek sürdü.

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