İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan yeni hamle: “Tatlıses” soyadını kullanmayacak!

İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız arasında son günlerde yine sular durulmuyor. Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına bağlanarak, "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" diye konuştu. İbrahim Tatlıses kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, 'Benim soyadımı kullanmasın!' demişti.

HAREKETE GEÇTİ!

Dilan Çıtak babası ile bu restleşme sonucu harekete geçti ve sosyal medya hesabından soyadını kaldırmak için araştırmalara başladı. Çıtak yaptığı son paylaşıma 'uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilebilir arayışındayız. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika" ifadelerini not düştü.



SADECE 15 KİŞİ ZİYARET ETTİ!

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in doğduğu ve büyüdüğü ileri sürülen Şanlıurfa Hızmali Mahallesi'ndeki mağara, 1.5 yıl önce restore edilerek turistlerin ziyaretine açılmıştı. Ancak yapılan onca çalışmaya rağmen, bu süre zarfında mağarayı sadece 15 kişi ziyaret etti. Bu düşük ziyaretçi sayısı, mağaranın turizm potansiyelini sorgulatıyor.