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Fenerbahçe, Lille karşısında uzatmalarda yıkıldı! Şampiyonlar ligi özlemi 16 yıla çıktı

Fransa’da 2-1 yenildiği maçın rövanşında 90’da Diakite’nin kendi kalesine golüyle maçı uzatan Kanarya 118’de David’in penaltısıyla yıkıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Fenerbahçe, Lille karşısında uzatmalarda yıkıldı! Şampiyonlar ligi özlemi 16 yıla çıktı

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Fener Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi. Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-Lacivertliler maça hızlı başlayan taraf oldu. 1. dakikada Tadic'in ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı. 25. dakikada Szymanski, ceza yayı gerisinden çok sert vurdu... Chevalier 'mermi' gibi gelen şutu güçlükle uzaklaştırdı.

OSAYI VE CENK DİREĞİ GEÇEMEDİ
82'de Osayi'nin şutu direkten geri geldi. 90'da Djiku'nun sert şutunu Chevalier çıkardı. 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe öne geçti. Maç uzatmaya gitti. 109. dakikada Lille'den Mandi, İrfan Can'a yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. 116'da David'in şutunda Oosterwolde'nin eline çarpan top için hakem VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Penaltıyı David gole çevirdi: 1-1. 119'da Cenk'in kafa vuruşu direğe takıldı. Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti.

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