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Boscagli kapışması: Beşiktaş ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi!

Hollanda basını Beşiktaş ve Galatasaray’ın PSV Eindhoven’ın Fransız stoperini transfer etmek istediğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Boscagli kapışması: Beşiktaş ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile Hollanda basınından flaş bir iddia geldi. Eindhovens Dagblad'ın haberine göre iki dev, PSV forması giyen Fransız stoper Olivier Boscagli ile ilgileniyor. Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün girişimde bulunduğu belirtildi.

Boscagli'nin bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği de haberin detaylarında yer aldı. Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 47 maçta forma giyen ve 3 gol, 4 asiste imza atan sol ayaklı stoper bu sezon ise ligin ilk maçında Waalwijk'a karşı 84 dakika süre alıp 1 asist yaptı. Güncel verilere göre 27 milyon Euro değer biçilen yıldız savunmacının takımıyla kontratı sezon sonunda sona erecek.

162 MAÇTA FORMA GİYDİ
2019 yılında Fransız ekibi Nice'den PSV'ye transfer olan 26 yaşındaki stoper, Hollanda ekibiyle çıktığı 162 maçta 10 gol, 8 asiste imza attı.

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