Onuachu aşkı bitmiyor! Trabzonspor golcü transferi için yeni bir hamle daha yapacak

Trabzonspor'da oynanan 3 resmi maçta da gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, pivot bir santrafor olmayışına vurgu yapmıştı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde Wout Weghorst transferi için Burnley ile istenilen anlaşma bir türlü gerçekleşmedi. Bunun üzerine Trabzonspor, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için yeni bir girişim daha yapma kararı aldı.

Southampton'a son yapılan 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesi üzerine beklemeye geçen Bordo- Mavililer, son bir kez daha Southampton ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için bu yapılan görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafında adım atması bekleniyor. Trabzonspor taraftarı yaptıkları yorumlarda Nijeryalı golcünün transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor.