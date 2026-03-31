Maç sonrası konuşan Vincenzo Montella, büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Tarihi başarıyı Türk halkına armağan eden İtalyan teknik adam, duygu anlamında zirvede olduğunu belirtti. Hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na Türkiye'yi taşıyan ilk teknik adam olabileceğini söyleyen Montella, bu tabloyla gurur duyduğunu ifade etti.
"TÜM SORUMLULUK BANA AİTTİ"
Montella, maç öncesinde futbolcularına önemli bir konuşma yaptığını da anlattı. Oyuncularının sahada ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası bileti alınamasa bile tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını söylediğini dile getirdi. Takımının bu süreçte gerekeni yaptığını belirten Montella, yollarına güzel bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.
DÜNYA KUPASI VURGUSU
Dünya Kupası'nın futbolun zirvesi olduğunu söyleyen Montella, bu organizasyonun her teknik adam için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte bu hedefi konuştuklarını anlatan Montella, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"KELİMELERLE TARİFİ YOK"
Tarihi başarının kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Montella, yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti. Dünya Kupası'nın bu meslekte en üst nokta olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, bu atmosferi yaşamanın ve paylaşmanın harika olacağını dile getirdi.
EKİBE VE YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ
Montella, başarıda yalnızca futbolcuların değil teknik ekipten yönetime kadar herkesin büyük payı olduğunu söyledi. Tüm çalışanların sürece önemli katkı verdiğini belirten İtalyan teknik adam, bu tarihi tabloda emeği geçen herkese teşekkür etti.
"BEN BELKİ YABANCIYIM AMA..."
"Hem çok heyecanlı, hem çok mutlu, hem de çok gururluyum. Oyuncularımı hiçbir şeye değişmem! Bunun altını çizmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri inanılmaz aidiyet duygusu ile oynadılar ve bizi gururlandırdılar. Ülkemiz adına da mutluyuz.
Ben belki yabancıyım ama buranın parçası olmak inanılmaz gurur verici. İlk yabancı teknik adam olarak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmeyi başardım. Futbolcularımızla her şeyi başarabiliriz."
"BİR MAÇ HER ŞEYİ YIKMAZ"
"Dünya Kupası'nda gidemezseniz istifa edecek misiniz?' gibi bir soru sorulmuştu..."
Vincenzo Montella: "Bizim işimiz sonuç ama bir maçın her şeyi yıkmasına izin vereceğini düşünmüyorum açıkçası..."
"KOSOVA TEBRİĞİ HAK EDİYOR"
"Aslında futbolcularımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Tabiri caizse kirli bir maç bizi bekliyordu. Yeteneklerine rağmen fedakarca ve çok büyük sabırla oynadılar.
Kosova da tebriği hak ediyor, sonuna kadar mücadele ettiler. Hocalarını da tebrik ederim, bizi çok zorladılar. İnsani olarak da tebrik ederim, bizi tebrik ettiler. Onların başkanı da bizi tebriğe geldi.
İki dost ülkeyiz, keşke beraber gidebilseydik. Onurlu ve tempolu oynadılar."
"BU AKŞAM UYUYAMAYACAĞIM"
"Sanırım bu akşam mutluluktan uyuyamayacağım. Ama uyursam bu tişörtle uyuyacağım."
"TAKIMDAN KİMSEYİ DEĞİŞTİRMEM"
"Kosova'nın bizden daha iyi oynamadığına eminim. İlk yarı da pozisyonlar yakaladık. Galibiyeti hak ettik. Kosova'dan bir futbolcu istemem, bizim takımdan kimseyi değiştirmem!"