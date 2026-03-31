Teknik adam, mutluluktan bu gece uyuyamayacağını ve takımından hiçbir oyuncuyu değiştirmeyeceğini söyledi.

Montella, futbolcularından teknik ekibe ve yönetime kadar herkesin bu başarıda payı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Vincenzo Montella, Türkiye'yi hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik adam oldu.

Maç sonrası konuşan Vincenzo Montella, büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Tarihi başarıyı Türk halkına armağan eden İtalyan teknik adam, duygu anlamında zirvede olduğunu belirtti. Hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na Türkiye'yi taşıyan ilk teknik adam olabileceğini söyleyen Montella, bu tabloyla gurur duyduğunu ifade etti.

"TÜM SORUMLULUK BANA AİTTİ"

Montella, maç öncesinde futbolcularına önemli bir konuşma yaptığını da anlattı. Oyuncularının sahada ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası bileti alınamasa bile tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını söylediğini dile getirdi. Takımının bu süreçte gerekeni yaptığını belirten Montella, yollarına güzel bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

DÜNYA KUPASI VURGUSU

Dünya Kupası'nın futbolun zirvesi olduğunu söyleyen Montella, bu organizasyonun her teknik adam için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte bu hedefi konuştuklarını anlatan Montella, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"KELİMELERLE TARİFİ YOK"

Tarihi başarının kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Montella, yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti. Dünya Kupası'nın bu meslekte en üst nokta olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, bu atmosferi yaşamanın ve paylaşmanın harika olacağını dile getirdi.