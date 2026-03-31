A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı Fadil Vokrri Stadyumu'nda 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Orkun'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşa son bir tıklama gerçekleştiren yıldız futbolcu, millilerimizi öne geçirdi.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Bizim Çocuklar tam 24 yıl sonra gruplara kalmayı başardı.
Vincenzo Montella ve öğrencileri turnuvada Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD ile D grubunda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
63. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.
81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
OLIVER DÜDÜK ÇALDI
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev yaptı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlendi.
MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında 1-0 kazanılan maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü ilk 11'de forma giydi.
Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Savunma hattında Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sahaya çıktı. Hücum hattında sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız oynarken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.
OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak, 23 maç aranın ardından bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan, uzun süre formasından uzak kalmıştı. Bu sezon yeniden sahalara dönen 26 yaşındaki savunmacı, Romanya ve Kosova maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Romanya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Ozan Kabak, Kosova mücadelesine ise ilk 11'de başladı.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ TAMAMEN DOLDU
Kosova deplasmanında A Milli Takım'a taraftar desteği de dikkat çekti. Türkiye'ye ayrılan yaklaşık 750 kişilik deplasman tribünü tamamen doldu. Kosova ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye'den gelen taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
HAKAN'DAN REKOR
Kosova maçına ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, sahaya kaptan olarak çıktı ve A Milli Takım kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte milli takımda kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu unvanını aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Milli takımımızın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmasının ardından ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi.
Sosyal medya hesabınadn paylaşım yapan Erdoğan;
"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum.
Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.
Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.
Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.