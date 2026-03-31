MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşısında 1-0 kazanılan maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Mert Müldür, Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü ilk 11'de forma giydi.

Montella, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Savunma hattında Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sahaya çıktı. Hücum hattında sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız oynarken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.