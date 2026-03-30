







ÖZKAN YALIM ÖZEL'İN BABASINA NİYE ARABA ALDI? AMSTERDAM'IN DİYETİ Mİ?



Bu lüks hediyenin Özgür Özel'in babasının hayrına olmadığı CHP çevrelerinde yüksek sesle konuşuluyor. Özel'in 2022'de Amsterdam'da yaşanan bir "yasak aşk" skandalından Özkan Yalım'ı kurtardığı öne sürülüyor.



O dönem partinin bu skandalı Kılıçdaroğlu'na raporlamak istediği ancal Özel'in engel olduğu ifade ediliyor.



İddia CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi.





Yarkadaş'ın aktardığına göre; 2022'de CHP'li bir grup milletvekili Amsterdam'a gitti. İki ayrı araç trafikte ilerlerken, içinde Özkan Yalım'ın olduğu aracın önü Hollanda polisi tarafından kesildi. Vekiller bu durumu görünce araçtan indi. Hepsi Özkan Yalım'ın aracına doğru ilerledi.



Polise "Sorun nedir?" diye soruldu. Polis henüz cevap vermemişti ki; Özkan Yalım "Aracımın kaçak olduğu yönünde ihbar var" dedi. Vekillerden biri o sırada aracın önünde oturan kadını gördü. Hepsi eşleriyle gelmişti geziye. Ancak bu kadın Yalım'ın eşi değildi. Vekillerden biri Özkan Yalım'a "Bu kadın kim?" diye sordu. Yalım, "Eşim" deyince vekiller kızdı ve "Yalan söylüyorsun. Biz yengeyi tanıyoruz. Bu kadın yengemiz değil" tepkisini gösterdi. Kadın, Yalım'ın sevgilisiydi. Bu sırada vekiller "diplomatik dokunulmazlıkları"nın olduğunu söyleyip tutanak tutturdu ve olay yerinden topluca ayrıldılar. Vekiller, içlerinden birini görevlendirerek "Durumu partiye bildirelim" dediler. Vekil, o dönem nöbetçi Grup Başkanı olan Özgür Özel'i aradı. Durumu aktardı. "Basına düşebiliriz, bilginiz olsun" dedi. Özgür Özel de vekile "Bu konuyu sakın kimseye anlatma" diye sıkıca tembihledi. Vekil de "Mecliste bir daha söz alamam" kaygısıyla konuyu kapattı. Barış Yarkadaş tarafından dile getirilen "Özgür Özel, Özkan Yalım'ın yasak aşkını sümen altı etti" iddiası sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. Barış Yarkadaş tarafından dile getirilenddiası sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.



"EPSTEIN UŞAK'TA YAŞANMIŞ GERÇEKTEN"



Öte yandan Uşak basınının bilinen simaları ve CHP'li isimler "Epstein Uşak'ta yaşanmış gerçekten" diyerek kentteki ahlaksız düzeni açık açık dile getiriyor. Bir dönem CHP'den Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu, "Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam (Özgür Özel) Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?" sorusunu sordu. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın ismini veren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



Yılmaz Tozan anlattı bunu, aynıyla anlatıyorum... Özgür Özel Grup Başkanvekili iken Özkan Yalım, Yılmaz Tozan'ı arayıp "Bugün Özgür gelecek, sen de gel" diyor. Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam, Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?







YALIM GARDEN'DA NE DOLAPLAR DÖNDÜ?



Peki, Uşak'taki Yalım Garden isimli mekanda o gece ne yaşandı? Bu noktada gözler Özgür Özel ve Özkan Yalım'ın kara kutusu olarak nitelendirilen CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'a çevrildi.



ÖZKAN YALIM'LA İLGİLİ MİDE BULANDIRAN BİR İDDİA DAHA Uşaklı gazeteci Ramazan Yıldız ise Özkan Yalım'la ilgili mide bulandıran bir iddiayı gündeme getirdi.



"Özkan Yalım'le ilgili "Ben dışarıda kadın sattım" bile diyebilen bir belediye başkanımız var" diyen Yıldız şöyle konuştu:



"Biz önceden belediye başkanı seçerken şehrin en güvenilir, en ahlaklı insanını seçtiğimiz düşünürdük. Ama bu seçimde tam tersini seçmişiz. Hatta bir gazeteci arkadaş da yazdı. "Ben dışarıda kadın sattım" bile diyebilen bir belediye başkanımız var. Bunun ötesi var mı?