Gözaltına alınan Özkan Yalım "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklandı. Sevgilisi Seher Akay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akay ifadesinde Yalım'la 3 aydır sevgili olduğunu kabul etti.
ÖZGÜR ÖZEL YALIM'I İHRAÇ EDEMİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi ise Özkan Yalım'ı ihraç edemeyerek Uşak'taki gayri ahlaki düzene kalkan oldu. Bunun sebebinin Özel'le Yalım'ın "birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın ilişki içerisinde" olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Dahası, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in babasına araç aldığı Uşak'taki CHP çevrelerinde ve yerel basında konuşuluyor.
ÖZKAN YALIM'DAN TALAT ÖZEL'E HEDİYE ARAÇ
Takvim.com.tr, Özgür Özel'in babası Talat Özel'in de adının geçtiği iddiaları mercek altına aldı ve çok çarpıcı sonuçlara ulaştı.
İddiaya göre; 2022'de CHP Uşak Milletvekili olan Özkan Yalım, o dönem Grup Başkanvekili olan Özgür Özel'e araba hediye etmek istiyor. Özel de bu teklifi geri çevirmiyor.
Aracın Özgür Özel'in babası Talat Özel'e devredilmesi planlanıyor. Gizliliğin sağlanabilmesi için aracın satışını yapan bayi müdürüne kendi üzerine alsın diye noterden yetki veriliyor.
Verilen bu yetkinin ardından, resif mavisi Volkswagen Taigo marka 2022 model araba "814 bin lira karşılığında, anne adı Penbe, baba adı Abdullah olan 1947 doğumlu Talat Özel'e devrediliyor.
Bayiye yapılan ödemenin bir kısmını şu sıralar tutuklu olan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın teslim ettiği ifade ediliyor. Tüm bu operasyonun ardından araç, Talat Özel'e teslim ediliyor.
ÖZKAN YALIM ÖZEL'İN BABASINA NİYE ARABA ALDI? AMSTERDAM'IN DİYETİ Mİ?
Bu lüks hediyenin Özgür Özel'in babasının hayrına olmadığı CHP çevrelerinde yüksek sesle konuşuluyor. Özel'in 2022'de Amsterdam'da yaşanan bir "yasak aşk" skandalından Özkan Yalım'ı kurtardığı öne sürülüyor.
O dönem partinin bu skandalı Kılıçdaroğlu'na raporlamak istediği ancal Özel'in engel olduğu ifade ediliyor.
İddia CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi.
Yarkadaş'ın aktardığına göre;
2022'de CHP'li bir grup milletvekili Amsterdam'a gitti. İki ayrı araç trafikte ilerlerken, içinde Özkan Yalım'ın olduğu aracın önü Hollanda polisi tarafından kesildi. Vekiller bu durumu görünce araçtan indi. Hepsi Özkan Yalım'ın aracına doğru ilerledi.
Polise "Sorun nedir?" diye soruldu. Polis henüz cevap vermemişti ki; Özkan Yalım "Aracımın kaçak olduğu yönünde ihbar var" dedi.
Vekillerden biri o sırada aracın önünde oturan kadını gördü. Hepsi eşleriyle gelmişti geziye. Ancak bu kadın Yalım'ın eşi değildi. Vekillerden biri Özkan Yalım'a "Bu kadın kim?" diye sordu. Yalım, "Eşim" deyince vekiller kızdı ve "Yalan söylüyorsun. Biz yengeyi tanıyoruz. Bu kadın yengemiz değil" tepkisini gösterdi.
Kadın, Yalım'ın sevgilisiydi.
Bu sırada vekiller "diplomatik dokunulmazlıkları"nın olduğunu söyleyip tutanak tutturdu ve olay yerinden topluca ayrıldılar. Vekiller, içlerinden birini görevlendirerek "Durumu partiye bildirelim" dediler. Vekil, o dönem nöbetçi Grup Başkanı olan Özgür Özel'i aradı. Durumu aktardı. "Basına düşebiliriz, bilginiz olsun" dedi. Özgür Özel de vekile "Bu konuyu sakın kimseye anlatma" diye sıkıca tembihledi. Vekil de "Mecliste bir daha söz alamam" kaygısıyla konuyu kapattı.Barış Yarkadaş tarafından dile getirilen "Özgür Özel, Özkan Yalım'ın yasak aşkını sümen altı etti" iddiası sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.
"EPSTEIN UŞAK'TA YAŞANMIŞ GERÇEKTEN"
Öte yandan Uşak basınının bilinen simaları ve CHP'li isimler "Epstein Uşak'ta yaşanmış gerçekten" diyerek kentteki ahlaksız düzeni açık açık dile getiriyor.
Bir dönem CHP'den Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu, "Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam (Özgür Özel) Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?" sorusunu sordu.
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın ismini veren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
Yılmaz Tozan anlattı bunu, aynıyla anlatıyorum... Özgür Özel Grup Başkanvekili iken Özkan Yalım, Yılmaz Tozan'ı arayıp "Bugün Özgür gelecek, sen de gel" diyor. Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam, Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?
YALIM GARDEN'DA NE DOLAPLAR DÖNDÜ?
Peki, Uşak'taki Yalım Garden isimli mekanda o gece ne yaşandı? Bu noktada gözler Özgür Özel ve Özkan Yalım'ın kara kutusu olarak nitelendirilen CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'a çevrildi.
ÖZKAN YALIM'LA İLGİLİ MİDE BULANDIRAN BİR İDDİA DAHA
Uşaklı gazeteci Ramazan Yıldız ise Özkan Yalım'la ilgili mide bulandıran bir iddiayı gündeme getirdi.
"Özkan Yalım'le ilgili "Ben dışarıda kadın sattım" bile diyebilen bir belediye başkanımız var" diyen Yıldız şöyle konuştu:
"Biz önceden belediye başkanı seçerken şehrin en güvenilir, en ahlaklı insanını seçtiğimiz düşünürdük. Ama bu seçimde tam tersini seçmişiz. Hatta bir gazeteci arkadaş da yazdı. "Ben dışarıda kadın sattım" bile diyebilen bir belediye başkanımız var. Bunun ötesi var mı?
"BUNLAR BUZ GİBİ DOĞRU"
Uşak Haber Merkezi isimli yerel bir haber sitesinde köşe yazısı kaleme alan Ramazan Yıldız, Özgür Özel ve Özkan Yalım'ın adının karıştığı skandalları Yılmaz Tozan'dan duyduklarını belirtip "Bunlar buz gibi doğru" dedi.
Yıldız, "Bunları bize Yılmaz Tozan aktardı ve bunlar buz gibi doğru. Tabii üçü de, yani Genel Başkan da, Uşak ve Eşme Belediye Başkanı da biliyor ki biz bunu zaten emin olmuşuzdur, halka ve devlete izah edebileceğimize de ondan sonra söylemişizdir. Tabii Genel Başkan da Yalım da bu durumda Tozan'a kızıyor, bizden ziyade bize bu bilgiyi verdiği için" ifadelerini kullandı.
Özkan Yalım ve Özgür Özel'i Yılmaz Tozan'ın ele verdiğini öne süren Yıldız şu ifadeleri kullandı:
Tabii suçlu Tozan ama Tozan'ı bunu yapmaya mecbur eden de Özkan Yalım'ın şehre zulümleri, ayrıca Özgür Özel'in kayıtsız kalışı ve dolaylı da olsa haksız olduğunu kabul ettiği Yalım'a taraf olması. Tozan çaresiz Kuvâ-yi Milliye'ye sığındı ama Kuvâ-yi Milliye'ci de olamadı. Sonra üzerine olumsuz kararını, yani sözünü tutup Kuvâ-yi Milliye'ci olamayacağını adam gibi iletmek yerine saygısızca kovar gibi davranarak hepimizi bize belirtince, bize her şeyi yapmak mübah oldu ki inanın elimizden gelenin hepsini yapmış da değiliz, yapıyor ya da yapacak da değiliz.