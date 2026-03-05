KÖŞEYE SIKIŞAN EKREM İMAMOĞLU'NDAN "KADIN ADAY" ÇIKIŞI Hakkındaki hukuki süreçler nedeniyle adaylığı zora düşen Ekrem İmamoğlu, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın savunmasında dün (30 Mart) ilgin. bir hamle yaptı. Savunma kürsüsünden açıkça Cumhurbaşkanı tarifi yapan İmamoğlu, "İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak" ifadesini kullandı.

Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken Ankara cephesinde Mansur Yavaş'ın "pusuda bekleyişi" ve Genel Başkan Özgür Özel'in kendi adaylığına yol açma çabaları partiyi karıştırdı.

CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süren savaş, mahkeme salonlarına kadar sızdı.

YOLSUZLUK DURUŞMASINI KARIŞTIRAN NOT: ADAYLIK, DİLEK İMAMOĞLU İmamoğlu'nun bu adaylık tarifi tartışması sürerken bugün Silivri'de görülen yolsuzluk davasının 13. duruşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

"Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz sayın Hakim? Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır, annedir. Benim için öyledir yani. Bir Cumhurbaşkanı, seçildiği an itibarıyla bir baba hüviyetine geçer."

İmamoğlu, mahkeme başkanına hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığını bir aile reisine benzeterek şu ifadeleri kullandı:

Mahkeme Başkanı, kendisine bir not iletildiğini belirterek, "'Sayın Başkan' diye başlayan bir notu arkadaşlar bana getirdi" dedi. Notun içeriğini okuyan mahkeme başkanı, notun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığını anladığını ifade etti.

İMAMOĞLU GÜLEREK YANIT VERDİ

Hakim notun içeriğini okuduğunda İmamoğlu'na dönerek "Bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması üzerine algılanmış. Size birisi bunu iletmek istemiş, sahibini bilmiyoruz; gelirse veririz" diyerek güldü. Ekrem İmamoğlu da gülerek "Notu ben alabilirim" dedi.