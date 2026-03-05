CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süren savaş, mahkeme salonlarına kadar sızdı.
Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken Ankara cephesinde Mansur Yavaş'ın "pusuda bekleyişi" ve Genel Başkan Özgür Özel'in kendi adaylığına yol açma çabaları partiyi karıştırdı.
KÖŞEYE SIKIŞAN EKREM İMAMOĞLU'NDAN "KADIN ADAY" ÇIKIŞI
Hakkındaki hukuki süreçler nedeniyle adaylığı zora düşen Ekrem İmamoğlu, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın savunmasında dün (30 Mart) ilgin. bir hamle yaptı. Savunma kürsüsünden açıkça Cumhurbaşkanı tarifi yapan İmamoğlu, "İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak" ifadesini kullandı.
İmamoğlu, mahkeme başkanına hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığını bir aile reisine benzeterek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz sayın Hakim? Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır, annedir. Benim için öyledir yani. Bir Cumhurbaşkanı, seçildiği an itibarıyla bir baba hüviyetine geçer."
YOLSUZLUK DURUŞMASINI KARIŞTIRAN NOT: ADAYLIK, DİLEK İMAMOĞLU
İmamoğlu'nun bu adaylık tarifi tartışması sürerken bugün Silivri'de görülen yolsuzluk davasının 13. duruşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Mahkeme Başkanı, kendisine bir not iletildiğini belirterek, "'Sayın Başkan' diye başlayan bir notu arkadaşlar bana getirdi" dedi. Notun içeriğini okuyan mahkeme başkanı, notun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığını anladığını ifade etti.
İMAMOĞLU GÜLEREK YANIT VERDİ
Hakim notun içeriğini okuduğunda İmamoğlu'na dönerek "Bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması üzerine algılanmış. Size birisi bunu iletmek istemiş, sahibini bilmiyoruz; gelirse veririz" diyerek güldü. Ekrem İmamoğlu da gülerek "Notu ben alabilirim" dedi.
Mahkeme başkanı ise "Not alışverişine izin veremeyiz 'örgüt iddiası' sözkonusu" yanıtını verdi.
ÖZEL VE YAVAŞ'A KARŞI "EŞ" BARİKATI
İmamoğlu'nun bu çıkışıyla Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a karşı eşi Dilek İmamoğlu'nu bir "yedek aday" olarak sahaya sürdüğü konuşuluyor. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da kulislerde Dilek İmamoğlu'nun yedek cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüldüğü söyledi. Yarkadaş, "İmamoğlu yedek cumhurbaşkanı adayı olarak, CHP yönetiminin olmasa da İmamoğlu'nun kafasında var. Dilek Hanımı motive etmek istiyorlar" dedi.