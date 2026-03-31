İşgalci İsrail'in katliam ve soykırım suçu işlediği Filistin'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti.
Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Görüşme, Gazze'deki insani krizin sürdüğü ve çözüm arayışlarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.
Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği yansıtan buluşmada, Gazze'ye insani yardımın artırılması, Filistin halkının haklarının korunması ve kalıcı barış çabaları ele alındı.