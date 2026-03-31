BAŞKAN ERDOĞAN EŞ-ŞEYH'İ KABUL ETTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti.

İşgalci İsrail'in katliam ve soykırım suçu işlediği Filistin 'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

FİLİSTİN DAVASINA TAM DESTEK

Görüşme, Gazze'deki insani krizin sürdüğü ve çözüm arayışlarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.