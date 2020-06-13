İstanbul'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası derelerden akan çamurlu ve atık sular Haliç'i adeta kahverengiye boğarak 90'lı yılların o "lağım çukuru" manzarasını akıllara getirdi.
HALİÇ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün uyarılarının ardından Cuma günü İstanbul'da başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar derelerden gelen atık sularla birleşerek boğaza döküldü.
Kentteki dere ve kanalizasyonlardan gelen çamurlu su ve yağmur suyu akarak Haliç'in renginin değişmesine neden oldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer yandan İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün renginin değişmesine de neden olan atık suların boğaza karıştığı noktalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Haliç kıyılarının kahverengiye döndüğü alanlar rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Eyüpsultan ve Fatih'i kapsayan bölgede etkili olan yağış sonrası, Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemleniyor.
"KIYISAL EKOSİSTEMDE SORUNLAR OLABİLİR"
Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar" ifadelerini kullandı.
90'LARI HATIRLATTI
Haliç'in çamu dolu görüntüsü 90'ları hatırlattı. 1990'lı yıllarda kirlilikten "lağım çukuru" haline gelen ve doldurulması dahi gündeme gelen Haliç, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı seçilmesiyle başlatılan dev projeyle yeniden hayat buldu. Yaklaşık 5 milyon metreküp çamurun taranıp atıkların kolektörlere alınmasıyla temizlenen "Altın Boynuz", pis kokudan kurtularak İstanbul'un yeniden mavi sularına ve canlı yaşamına kavuşmuştu.