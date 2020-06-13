İstanbul'da 90'ları hatırlatan görüntü: Haliç'in rengi değişti

İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası dereler ve kanalizasyondan akan çamurlu sular Haliç’i kahverengiye boyadı. Oluşan bu manzara Haliç'in 90'lardaki halini akıllara getirdi.

İstanbul'da 90'ları hatırlatan görüntü: Haliç'in rengi değişti
  • İstanbul'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası derelerden gelen çamurlu ve atık sular Haliç'in rengini kahverengiye dönüştürdü.
  • Kentteki dere ve kanalizasyonlardan gelen çamurlu su ve yağmur suyu karışımı İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün de renginin değişmesine neden oldu.
  • Eyüpsultan ve Fatih bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemlendi.
  • İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, çok yağmur yağdığında karasal girdilerin arttığını ve kıyısal ekosistemde sorunlar olabileceğini belirtti.
  • 1990'lı yıllarda kirlilikten lağım çukuruna dönen Haliç, 1994'te başlatılan temizlik projesiyle yaklaşık 5 milyon metreküp çamurun taranmasıyla temizlenmişti.

İstanbul'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası derelerden akan çamurlu ve atık sular Haliç'i adeta kahverengiye boğarak 90'lı yılların o "lağım çukuru" manzarasını akıllara getirdi.

HALİÇ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün uyarılarının ardından Cuma günü İstanbul'da başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar derelerden gelen atık sularla birleşerek boğaza döküldü.

Kentteki dere ve kanalizasyonlardan gelen çamurlu su ve yağmur suyu akarak Haliç'in renginin değişmesine neden oldu.

İstanbul'da 90'ları hatırlatan görüntü: Haliç'in rengi değişti-2

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer yandan İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün renginin değişmesine de neden olan atık suların boğaza karıştığı noktalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Haliç kıyılarının kahverengiye döndüğü alanlar rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Eyüpsultan ve Fatih'i kapsayan bölgede etkili olan yağış sonrası, Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemleniyor.

İstanbul'da 90'ları hatırlatan görüntü: Haliç'in rengi değişti-3

"KIYISAL EKOSİSTEMDE SORUNLAR OLABİLİR"
Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 90'ları hatırlatan görüntü: Haliç'in rengi değişti-4

90'LARI HATIRLATTI
Haliç'in çamu dolu görüntüsü 90'ları hatırlattı. 1990'lı yıllarda kirlilikten "lağım çukuru" haline gelen ve doldurulması dahi gündeme gelen Haliç, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı seçilmesiyle başlatılan dev projeyle yeniden hayat buldu. Yaklaşık 5 milyon metreküp çamurun taranıp atıkların kolektörlere alınmasıyla temizlenen "Altın Boynuz", pis kokudan kurtularak İstanbul'un yeniden mavi sularına ve canlı yaşamına kavuşmuştu.

Haliç CHPli İBB yönetiminde 1 yılda 90lara döndüHaliç CHPli İBB yönetiminde 1 yılda 90lara döndü
Haliç CHP'li İBB yönetiminde 1 yılda 90'lara döndü
CHPli İBBnin yalanı elinde patladı: Haliçin pislik içindeki hali Eyüp sahilinde böyle görüntülendiCHPli İBBnin yalanı elinde patladı: Haliçin pislik içindeki hali Eyüp sahilinde böyle görüntülendi
CHP'li İBB'nin yalanı elinde patladı: Haliç'in pislik içindeki hali Eyüp sahilinde böyle görüntülendi

