İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, çok yağmur yağdığında karasal girdilerin arttığını ve kıyısal ekosistemde sorunlar olabileceğini belirtti.

HALİÇ'İN RENGİ DEĞİŞTİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün uyarılarının ardından Cuma günü İstanbul'da başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar derelerden gelen atık sularla birleşerek boğaza döküldü.

İstanbul'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası derelerden akan çamurlu ve atık sular Haliç'i adeta kahverengiye boğarak 90'lı yılların o "lağım çukuru" manzarasını akıllara getirdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün renginin değişmesine de neden olan atık suların boğaza karıştığı noktalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Haliç kıyılarının kahverengiye döndüğü alanlar rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Eyüpsultan ve Fatih'i kapsayan bölgede etkili olan yağış sonrası, Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemleniyor.