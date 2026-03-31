Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonla; Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşleri ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 55 kişi gözaltına alındı. 1'i yurt dışında 4 şüpheli firarda. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey'i suç örgütünün lideri olarak değerlendirdi. Şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor. Operasyon kapsamında 23 şirket ve 1 vakfın yanı sıra, Seres Gayrimenkul ile bağlantılı olduğu düşünülen mülklere el koyma kararı verildi.
Bursa merkezli rüşvet, yolsuzluk ve usulsüz emsal artışlarından elde edilen suç gelirlerini maskelemek ve sisteme sokmak amacıyla kullanılan "paravan" düzeneğinin sinir uçlarını Takvim.com.tr açığa çıkarıyor…
16 MİLYARLIK VURGUN RAPORLANDI
Bursa'da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yaklaşık 6 ay süren incelemeler neticesinde, suça konu toplam işlem hacminin 15 milyar 951 milyon TL olduğu tespit edildi.
39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 213 taşınmaz ile 35 araca yönelik tespitler dosyada yer aldı.
Yolsuzluğun sadece belediye içi bir organizasyon olmadığı; aile ve akraba ilişkileri üzerinden kurulan "rüşvet çarkı" ile yürütüldüğü belirlendi.
KİLİT FİRMA SERES, YEDEĞİ VEREV
Soruşturmanın merkezinde, Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde akrabaları üzerine kurdurduğu öne sürülen Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunuyor.
TAKVİM, Seres ve Verev'in vurgun dosyasının kapağını da açıyor…
İKİ AYDA KÖŞE
Seres Gayrimenkul, Haziran 2015 tarihinde 100 bin TL gibi düşük sermaye ile kuruldu. Şirketin resmi sahibi olarak Muhkim Demirtaş olarak gösterildi. Fakat Demirtaş'ın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dayısının oğlu olduğu, ekonomik gücü bulunmaksızın bu vasfıyla şirket sahibi gibi gösterildiği saptandı. Şirketin gerçek sahibinin ve kontrolörünün Mustafa Bozbey olduğu, Muhkim Demirtaş isminin yalnızca "görüntü"den ibaret olduğu ileri sürülüyor.
Muhkim Demirtaş, bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
NİLÜFER'İ İKİ AYDA YUTTU
Mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu 2019-2021 yılları arasında Seres Gayrimenkul ile organik bağ kurduğu ve "satış danışmanı" vasfıyla şirkette SGK kaydının bulunduğu bildirildi.
Seres Gayrimenkul'ün 100 bin TL sermaye ile kurulmasından itibaren sadece iki ay içinde, Bozbey'in önceki dönem belediye başkanlığını yaptığı Nilüfer ilçesinin en değerli bölgelerinde 9 adet taşınmaz sahibi olduğu belirtiliyor. Haziran 2015'te kurulman Seres Gayrimenkul', Temmuz-Ağustos 2015'te Beşevler, Balat, Ataevler, Özlüce gibi Nilüfer'in en kıymetli bölgelerinde 9 adet değerli taşınmaz satın aldı.
TABELASI BİLE OLMAYAN TABELA ŞİRKET
Emlak alım satımı yaptığı iddia edilen Seres Gayrimenkul şirketinin resmi bir web sitesinin bulunmadığı ve emlak platformlarda tek bir ilanının dahi olmadığı saptandı.
ÇANTACI ESENDEMİRCİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci, belediyede görevliyken Seres Gayrimenkul üzerinden taşınmaz alım satımı yaptı. Esendemirci, şirket hesaplarından 500 bin dolar para çekti. Seres Gayrimenkul'ün bir market zincirine yaptığı yer satışından elde edilen yaklaşık 500 bin doların hangi vasıfla Aytunç Esendemir tarafından nakit olarak çekildiği sorusu cevapsız kaldı.
Aytunç Esendemirci'nin eşi Züleyha Esendemirci, Seres Gayrimenkul'de SGK'lı olarak çalıştı.
Aytunç ve Züleyha Esendemirci çifti bu sabah yapılan operasyonda "rüşvete aracılık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Züleyha Esendemirci halihazırda Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi'nde görevli olduğu belirtiliyor.
BEDELSİZ DEVİRLER
Seres Gayrimenkul'ün Bursa'da rüşvetlerin "toplandığı adres" olduğunu belirtiliyor.
İddialara göre 2015 yılındaki Park Nilüfer isimli kentsel dönüşüm projesinde, ruhsat imzalanması karşılığında talep edilen dairelerden biri Seres Gayrimenkul'e devredildi.
GENÇ Aydın, ErgünKent, BTG, Bedağı ve Sanpaş gibi inşaat firmalarından Seres Gayrimenkul'e çok sayıda tapu devri yapıldı fakat bu devirlerin karşılığında herhangi tek kuruş ödenmeksizin para transferi gerçekleşmedi.
100 bin TL sermayeli Seres Gayrimenkul'ün portföyüne geçtiği öne sürülen taşınmazlardan bazıları şöyle:
Karina Sitesi: E Blok'ta bulunan 4 adet dubleks dükkan.
Altınşehir arazisi: Yaklaşık 150 milyon TL değerindeki 3.850 metrekarelik imarlı arsa.
19 Mayıs Mahallesi: 75 milyon TL değerinde 1.499 metrekarelik arazi.
Ataevler: Toplam 75 milyon TL değerinde 3 adet dükkan.
Özlüce: Kardelen Apartmanı'nda 3 adet daire.
Alaattinbey Mahallesi: Yüksek emsal artışı karşılığı verilen 100 milyon TL değerinde 2 adet dubleks dükkan.
VEREV VE NİLVAK
Seres Gayrimenkul çalışanlarının sigorta primleri, Bozbey ile ilişkili diğer yapılardan VEREV İnşaat yetkilisi ve NilVak eski müdürü Necati Eren'in şahsi hesabından ödendiği iddialar arasında.
VEREV İnşaat ve Nilüfer Vakfı (NilVak) Bozbey'e ait paravan firmalar ve STK'lar arasında gösteriliyor.
Verev İnşaat yöneticilerinin Bozbey ile akrabalık bağlarının olması, savcılık tarafından "örgüt yapısı" iddialarını güçlendiren veri olarak dosyaya girdi.
NİLVAK-SERES ARASINDA HÜLLE
Bursa'da "Bozbey'in STK'sı" olarak bilinen Nilüfer Vakfı'nın (NilVak) merkez binası ve bazı vakıf mülkleri Seres Gayrimenkul üzerine kayıtlı. NilVak'a bağlı FİDE eğitim kurumları ile şirket arasında yoğun ve faturalandırılmamış para transferleri yapıldığı belirtiliyor.
Ayrıca rüşvetle Seres Gayrimenkul'e geçtiği iddia edilen bir dükkanda, Bozbey'in vakfı NilVak'ın kiracı olarak bulunduğu saptandı.
EŞE 60 MİLYONLUK VİLLA
Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey üzerine kayıtlı olan ve 2022 yılında satın alınan ultra lüks villanın, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle finanse edildiği MASAK raporuyla ortaya çıkarıldı. Villanın bugünkü değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.