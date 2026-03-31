Operasyon kapsamında 23 şirket ve 1 vakfa el konuldu, Bozbey'in eşi Seden Bozbey üzerine kayıtlı 60 milyon TL değerindeki villanın paravan şirket hesaplarından finanse edildiği belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci ve eşi Züleyha Esendemirci, Seres Gayrimenkul üzerinden yapılan işlemler nedeniyle rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın merkezinde Bozbey'in dayısının oğlu Muhkim Demirtaş üzerine kayıtlı Seres Gayrimenkul yer alıyor ve şirket 2015'te 100 bin TL sermaye ile kurulduktan iki ay sonra Nilüfer'in en değerli bölgelerinde 9 taşınmaz satın aldı.

Bursa merkezli rüşvet, yolsuzluk ve usulsüz emsal artışlarından elde edilen suç gelirlerini maskelemek ve sisteme sokmak amacıyla kullanılan "paravan" düzeneğinin sinir uçlarını Takvim.com.tr açığa çıkarıyor…

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonla; Mustafa Bozbey , eşi, kızı, kardeşleri ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 55 kişi gözaltına alındı. 1'i yurt dışında 4 şüpheli firarda . Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey' i suç örgütünün lideri olarak değerlendirdi. Şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "yolsuzluk" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor. Operasyon kapsamında 23 şirket ve 1 vakfın yanı sıra, Seres Gayrimenkul ile bağlantılı olduğu düşünülen mülklere el koyma kararı verildi.

16 MİLYARLIK VURGUN RAPORLANDI

Bursa'da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yaklaşık 6 ay süren incelemeler neticesinde, suça konu toplam işlem hacminin 15 milyar 951 milyon TL olduğu tespit edildi.

39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 213 taşınmaz ile 35 araca yönelik tespitler dosyada yer aldı.

Yolsuzluğun sadece belediye içi bir organizasyon olmadığı; aile ve akraba ilişkileri üzerinden kurulan "rüşvet çarkı" ile yürütüldüğü belirlendi.