"İLK MAÇTAN BERİ HAK ETTİK" Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor." dedi. "ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..." Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR HEDEFİ BAŞARDIK"



Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık." ifadelerini kullandı.



"BİZ BİR AİLEYİZ"



Takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız." dedi.



"DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANACAĞIZ"



Gençlere örnek olmayı önemsediklerini vurgulayan Kökçü, "Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.