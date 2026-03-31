24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini sona erdiren A Milli Takımımız, ilk kez düzenlenecek formatıyla futbol severlerin karşısına çıkacak olan turnuvada boy gösterecek.
Kosova'yı 1-0 yenerek bileti kapan Bizim Çocuklar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"24 SENE SONRA BAŞARDIK"
Dünya Kupası özlemine son verdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN"
Takım içindeki uyuma dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun." dedi.
"HEPİMİZİN HAYALİYDİ"
Dünya Kupası'nın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"
Karşılaşmanın ardından büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşımdaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.
"ALLAH YAĞMUR YAĞDIRDI"
Mücadelenin zorluğuna ve saha koşullarına dikkat çeken milli kaleci, "Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları… 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı." dedi.
"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ"
Takımın karakterine vurgu yapan Uğurcan, "Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro'dan fazlasını yapmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
"ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Türk halkına teşekkür eden tecrübeli kaleci, "Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemizi çok seviyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.
"İLK MAÇTAN BERİ HAK ETTİK"
Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor." dedi.
"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..."
Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR HEDEFİ BAŞARDIK"
Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık." ifadelerini kullandı.
"BİZ BİR AİLEYİZ"
Takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız." dedi.
"DÜNYA KUPASI'NA ODAKLANACAĞIZ"
Gençlere örnek olmayı önemsediklerini vurgulayan Kökçü, "Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"YÜCE RABBİM BİZİMLE"
Maç sonrası sahada biraraya gelen oyuncularımıza konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Bakın bu takım bunu hak etti. Yüce Rabbim bizle beraber, bunu unutmayın. Bizler iyi insanlarız, iyi karakterleriz. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız." dedi.