Türkiye hangi grupta? 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maçların tarihleri

2026 Dünya Kupası Play-Off final maçında Kosova'yı devirerek adını finallere yazdıran A Milli Takımımız, D grubunda mücadele edecek. Bizim Çocukların rakipleri ve oynayacağı maçların saatleri de belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye hangi grupta? 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maçların tarihleri
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 25 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve 2026 turnuvasında D grubunda mücadele edecek.
  • Milli takım, D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
  • Türkiye'nin ilk maçı 13 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da TSİ 07.00'de oynanacak.
  • İkinci maç 19 Haziran 2026'da Paraguay ile San Francisco Bay Area'da TSİ 07.00'de, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ABD ile Los Angeles'ta TSİ 05.00'te yapılacak.
  • 2026 Dünya Kupası toplam 12 grupta 48 takımla oynanacak.

Çeyrek asır denilebilecek bir sürenin ardından yeniden Dünya Kupası bileti almaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, yazın turnuvada başarılı olmak adına mücadele verecek.

Birçok yıldız futbolcumuzun yer aldığı kadroda hedef yine unutulmayacak bir başarı elde ederek tarihe geçebilmek.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D grubuna düştü. Rakipleri, maçları ve oynanacak saatler de belli oldu.

Türkiye hangi grupta? 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maçların tarihleri-2

MİLLİ TAKIMIZIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Türkiye - Avustralya | 13 Haziran 2026 - TSİ 07.00 (BC Place Vancouver)
Türkiye - Paraguay | 19 Haziran 2026 - TSİ 07.00 (San Francisco Bay Area)
ABD - Türkiye | 26 Haziran - TSİ 05.00 (Los Angeles Stadyumu)

Türkiye hangi grupta? 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maçların tarihleri-3

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

ABD - Paraguay | 13 Haziran 2026 - TSİ 04:00 (Los Angeles)
ABD - Avustralya | 19 Haziran 2026 - TSİ 22:00 (Seattle)
Paraguay - Avustralya | 26 Haziran 2026 - TSİ 05:00 (San Francisco Bay Area / Santa Clara)

Türkiye hangi grupta? 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maçların tarihleri-4

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa Play-off D galibi
B Grubu: Kanada, Avrupa Play-off A galibi, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, FIFA Play-off Turnuvası 2 galibi, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, FIFA Play-off Turnuvası 1 galibi, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

24 yıl sonra Dünya Kupasındayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU24 yıl sonra Dünya Kupasındayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU
24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU

