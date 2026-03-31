İkinci maç 19 Haziran 2026'da Paraguay ile San Francisco Bay Area'da TSİ 07.00'de, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ABD ile Los Angeles'ta TSİ 05.00'te yapılacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 25 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve 2026 turnuvasında D grubunda mücadele edecek.

Çeyrek asır denilebilecek bir sürenin ardından yeniden Dünya Kupası bileti almaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, yazın turnuvada başarılı olmak adına mücadele verecek.

Birçok yıldız futbolcumuzun yer aldığı kadroda hedef yine unutulmayacak bir başarı elde ederek tarihe geçebilmek.

