Çeyrek asır denilebilecek bir sürenin ardından yeniden Dünya Kupası bileti almaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, yazın turnuvada başarılı olmak adına mücadele verecek.
Birçok yıldız futbolcumuzun yer aldığı kadroda hedef yine unutulmayacak bir başarı elde ederek tarihe geçebilmek.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D grubuna düştü. Rakipleri, maçları ve oynanacak saatler de belli oldu.
MİLLİ TAKIMIZIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
Türkiye - Avustralya | 13 Haziran 2026 - TSİ 07.00 (BC Place Vancouver)
Türkiye - Paraguay | 19 Haziran 2026 - TSİ 07.00 (San Francisco Bay Area)
ABD - Türkiye | 26 Haziran - TSİ 05.00 (Los Angeles Stadyumu)
GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR
ABD - Paraguay | 13 Haziran 2026 - TSİ 04:00 (Los Angeles)
ABD - Avustralya | 19 Haziran 2026 - TSİ 22:00 (Seattle)
Paraguay - Avustralya | 26 Haziran 2026 - TSİ 05:00 (San Francisco Bay Area / Santa Clara)
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa Play-off D galibi
B Grubu: Kanada, Avrupa Play-off A galibi, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, FIFA Play-off Turnuvası 2 galibi, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, FIFA Play-off Turnuvası 1 galibi, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama