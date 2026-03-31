İran'da Devrim Muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı tarafından yönetilen üç farklı siber operasyon birimi bulunuyor.

İranlı bilgisayar korsanları ABD ve İsrail'e yönelik siber saldırılarla korku yaymayı ve istihbarat elde etmeyi amaçlıyor.

ABD- İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş 32 gündür devam ediyor. ABD ve İsrail İran'ı bombalarken İran ise bir yandan İsrail'i diğer yandan da Körfez ülkelerini hedef alıyor.

Mart ayı başında İsrail üzerinde füze sirenleri çalarken binlerce İsraillinin ordularından geldiğini iddia eden ve kişisel verilerinin büyük bir kısmını çalabilecek sahte bir sığınak uygulaması indirmelerini teşvik eden mesajlar aldığını belirten Financial Times'a göre o mesaj şu şekildeydi:

İngiliz Financial Times, "İranlı bilgisayar korsanları savaşa giriyor" dedi ve Tahran'ın siber operasyoncularının İsrail ve ABD'ye yönelik bir dizi saldırıyla korku salmayı ve istihbarat elde etmeyi amaçladığını yazdı.

ABD/İsrail-İran cephesinde siber savaş

TAHRAN'IN EN TECRÜBELİ ASKERLERİ

Siber güvenlik uzmanlarına göre bu mesajlar İran ile ABD/İsrail savaşının en görünür sonucu. Financial Times ise yıllardır dijital gölgelerde İsrail'e karşı savaşan İranlı bilgisayar korsanlarının Tahran'ın çağırabileceği en tecrübeli askerler arasında yer aldığını belirtti.

Eski Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Ajansı (CISA) direktörü ve ABD'nin en kıdemli sivil siber güvenlik yetkililerinden biri olan Chris Krebs, "İranlılar bu işe ellerinden gelen her şeyi koyuyorlar. Herkes seferber olmalı. Siber güvenlik görevlileri nefes alıyorsa, klavyelerinin başında olacaklardır." dedi.

İranlı bilgisayar korsanlarının amaçlarının korku yaymak ve kaos yaratmak, istihbarat toplamaktan füze hedeflerini izole etmeye son derece çeşitlilik gösterdiğini belirten Financial Times, "Siber savaşın karanlık dünyasında kimin üstünlüğe sahip olduğunu söylemek bile zor." ifadelerini kullandı.