Fatih'te Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda belediye tarafından kurulan çadırda coşkuyla maçı izleyen vatandaşlar, mücadelenin sona ermesiyle birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Taksim'de toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de sürücüler Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla konvoylar oluşturup, klakson çalarak tur attı.

Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Sultangazi'de de vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alıp araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.