2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 24 yıl sonra hasretin bitmesini vatandaşlar büyük coşkuyla kutladı.
YAĞMUR ALTINDA DESTEK
Vatandaşlar, Çankırı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı birlikte izledi. Maçı tezahüratlar eşliğinde izleyip A Milli Futbol Takımı'na destek veren vatandaşlar, maç sırasında ekili olan sağanak yağışa ise aldırış etmedi.
TAKSİM'DE KORNA SESLERİ
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi İstanbul'da coşkuyla kutlandı.
Kent genelinde birçok ilçede ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yaptı.A Milli Takım'ın Dünya Kupası’na katılması kutlandı
Zeytinburnu Meydanı'nda dev ekranda birlikte maç izleyen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Fatih'te Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda belediye tarafından kurulan çadırda coşkuyla maçı izleyen vatandaşlar, mücadelenin sona ermesiyle birlikte sevinç gösterisinde bulundu.
Taksim'de toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de sürücüler Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla konvoylar oluşturup, klakson çalarak tur attı.
Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
Sultangazi'de de vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alıp araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.
OSMANİYELİLER MEŞALELERLE TARİHİ ZAFERİ KUTLADI
Tarihi zafer, Osmaniye'de coşku dolu anlara sahne oldu. Soğuk havaya rağmen Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından kurulan dev LED ekranda karşılaşmayı takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan kalabalık, son düdükle birlikte adeta sevinç seline kapıldı.
Zaferin ardından meydanda meşaleler yakıldı, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan vatandaşlar, marşlar söyleyerek tarihi başarıyı kutladı. Osmaniyeliler, uzun yıllar sonra gelen Dünya Kupası sevincini meşalelerin ışığında doyasıya yaşarken, ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.
TRABZON'DA COŞKUYLA KUTLANDI
Türkiye-Kosova karşılaşması, kentin merkezi konumundaki Meydan bölgesine kurulan dev ekrandan canlı olarak yayımlandı.
Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Trabzonlular, ay-yıldızlıların 1-0'lık galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, horon ve kolbastı oynayarak tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.
DÜZCELİLER MİLİ MAÇ HEYECANINI MİLLET BAHÇESİ'NDE YAŞADI
Düzce'de futbolseverler, milli maç heyecanını Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda yaşadı. Sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, karşılaşmanın 53. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle büyük sevinç yaşadı.
Maçın son dakikalarında heyecan dolu anlar yaşayan Düzceli futbolseverler, bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlamalara başladı.
Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek millilere teşekkür etti. Ay-yıldızlıların 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına değinen taraftarlar, o dönemdeki yaşlarını hatırlatarak keyifli anlar yaşadı