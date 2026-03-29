Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'ndan beri şaibe gölgesini üzerinden atamadı.
Parti iki yılı aşkın bir süredir mahkeme koridorlarını arşınlıyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davası görülecek olan şaibeli kurultayın "mutlak butlan" davası istinafta devam ediyor.
"BUTLAN DAVASINDA GELİŞME BEKLİYORUZ, B PLANIMIZ VAR"
CHP Genel Merkezi'ni "butlan" endişesi sarmış vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki denetçisi olarak nam salan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyoruz, B planımız var" dedi.
İMAMOĞLU'NUN B PLANI MI YENİ PARTİ Mİ?
Bu plan kulislerde "Ekremci yeni parti" olarak zikredilirken; bir yandan da Günaydın'ın İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlığa hazırlandığı öne sürülüyor. Bahse konu yeni partinin adının "EKİM" olacağı
Nitekim Gökhan Günaydın'ın "B planımız var" açıklamasının arka planında da bu gelişmelerin olduğu değerlendiriliyor.
Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrilmiş vaziyette.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU HAMLESİ
Özel, gece yarısı operasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na kılıç çekti.
CHP lideri, kurultaya ilişkin davanın arifesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.
KILIÇDAROĞLU: PARTİYİ KAYYUMA TESLİM ETMEM
Bilindiği üzere maddi menfaat ve akçeli delege operasyonlarıyla genel başkanlığın elinden alındığını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu, "partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek geri dönüş iradesi gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu iradesine çok sayıda aktif vekil "arınma" çağrısı yaparak destek verdi. Bu vekiller ilerleyen süreçte Ankara Çankaya'daki Köşebaşı isimli mekanda bir araya gelip partinin geleceğine dair kapalı kapılar ardında toplantılar yaptı.
Toplantılardan "Kılıçdaroğlu'nun tecrübesine ihtiyaç var" görüşü çıktı. Nitekim Kılıçdaroğlu da "mutlak butlana" göre hesaplarını yapıyor, hazırlıklarını sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN KAÇMAYACAK
Kılıçdaroğlu'nun istinaftaki "mutlak butlan" davasıyla eş güdümlü olarak yapılan toplantılardan haberdar olduğu ve görevden kaçmayacağı söyleniyor.
"MAYISA KADAR PARTİYİ KURTARACAĞIZ"
Takvim.com.tr'te konuşan CHP'den etkili bir isim "Bu iş tamam. CHP bu kafayla yönetilemez. Mayısa kadar partimizi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.