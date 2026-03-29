Kılıçdaroğlu olası bir mutlak butlan durumunda görevden kaçmayacak



KILIÇDAROĞLU: PARTİYİ KAYYUMA TESLİM ETMEM



Bilindiği üzere maddi menfaat ve akçeli delege operasyonlarıyla genel başkanlığın elinden alındığını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu, "partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek geri dönüş iradesi gösterdi.



Kılıçdaroğlu'nun bu iradesine çok sayıda aktif vekil "arınma" çağrısı yaparak destek verdi. Bu vekiller ilerleyen süreçte Ankara Çankaya'daki Köşebaşı isimli mekanda bir araya gelip partinin geleceğine dair kapalı kapılar ardında toplantılar yaptı.

Kılıçdaorğlu'nun geri dönüş iradesine partideki vekiller ʺarınmaʺ çağrılarıyla destek verdi



Toplantılardan "Kılıçdaroğlu'nun tecrübesine ihtiyaç var" görüşü çıktı. Nitekim Kılıçdaroğlu da "mutlak butlana" göre hesaplarını yapıyor, hazırlıklarını sürdürüyor.



KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN KAÇMAYACAK



Kılıçdaroğlu'nun istinaftaki "mutlak butlan" davasıyla eş güdümlü olarak yapılan toplantılardan haberdar olduğu ve görevden kaçmayacağı söyleniyor.