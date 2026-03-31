SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ YALIM TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalım; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 30 Mart 2026 tarihli kararla tutuklandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM,
Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NELER OLMUŞTU?
CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 şüpheli tutuklanırken, Yalım'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, 1,5 milyonluk para transferi, belediye kadroları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen torpil ilişkileri ve yurt dışı şirket bağlantılarına ilişkin detaylar dikkat çekmişti.
HAVLUYLA KAPIYI AÇTI
Ankara'daki bir otelde yakalanan Yalım'ın polislerin kapıyı çalmasıyla şok yaşadığı öğrenildi. Kapıyı yalnızca havluya sarılı şekilde açan Yalım'ın odasında, otel kaydı bulunmayan 21 yaşındaki S.A. da bulundu. Genç kadın da gözaltına alındı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI PATLADI: "İŞE GİTMEYE GEREK VAR MI?"
Soruşturma dosyasına giren telefon incelemeleri, skandal yazışmaları ortaya çıkardı. Aslıhan Aksoy'un telefonunda yapılan incelemede, belediyede işe alım sürecine ilişkin WhatsApp konuşmaları tespit edildi. Yazışmalarda Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü, hatta işe gitmeden çalışabilmek için girişimlerde bulunduğu görüldü. Aksoy'un, "Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın" şeklindeki mesajı dikkat çekti. Bu yazışmalar kamuoyunda "bankamatik kadro" iddialarını güçlendirdi.