Erdoğan, Lübnan, Gazze ve İran'da yaşanan gelişmelerin siber güvenliğin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 81 ilde kademeli olarak 5G hizmetine başlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buluşmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 5G teknolojisinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı 5G teknolojisinin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum. İletişimin yanısı sıra birçok alanda yeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLA SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI



Günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve bir toprak parçası olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında baş döndürücü gelişmeler egemenlik anlayışını değiştirmiştir. Siber güvenlik tedbirlerini almanız gerekiyor. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik rol oynamıştır. Lübnan, Gazze, İran'da yaşanan gelişmeler siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.