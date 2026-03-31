Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 81 ilde kademeli olarak 5G hizmetine başlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Buluşmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 5G teknolojisinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı 5G teknolojisinin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum. İletişimin yanısı sıra birçok alanda yeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.
ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLA SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI
Günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve bir toprak parçası olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında baş döndürücü gelişmeler egemenlik anlayışını değiştirmiştir. Siber güvenlik tedbirlerini almanız gerekiyor. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik rol oynamıştır. Lübnan, Gazze, İran'da yaşanan gelişmeler siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.
Şu hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Günümüz dünyasında egemenlik fiziki toprak parçası olmaktan çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Sınırları kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde ciddi zafiyet vardır.
Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerini almak zorundasınız.
Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız. Emniyet ve istihbarat teşkilatımız, ilgili kurumlarımız her senaryoya hazırlıklı şekilde önlem, aksiyon ve karşı koyma planlarını başarıyla hayata geçiriyor.
Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz.
Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sıradayız.
Teknolojik gelişmeleri yalnızca takip eden, çağa ayak uydurma kaygısından öte geçemeyen bir Türkiye vardı. Başörtüsü, saç, sakal kılık-kıyafet yüzünden dünyada olup bitenleri takip edemeyen bir Türkiye vardı. Biz buna itiraz ettik.
GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ
Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyor, destanlaşıyor, yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.
Bugün hizmete alacağımız 5G teknoloji ile haklı bir gurur yaşıyoruz. 2019'dan sonra TBMM'de stadyumlarda pilot olarak uyguladık. Türkiye'nin dört bir yanını 5G teknoloji ile donattık. Hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi sunacak bir sistem oluşturduk. 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.
5G ile hastaların durumu mesafe engeline takılmayacak. Ulaşımda altyapı ve trafik sistemleri anlık veri paylaşacak. Böylece yollar daha güvenli olacak.
Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği, üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz.