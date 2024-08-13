Haydi Kanarya! Adım at play-off’a

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde yenerek tur biletini almak istiyor. Kanarya, maçtan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak.

Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse penaltı atışlarına geçilecek. Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 37 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 55 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 45 gole engel olamadı.