Ebru Şallı’ya haciz şoku!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a birçok dolandırıcılık davası açılmıştı. Şu an yurt dışında bulunan Uğur Akkuş'un ödemediği para döndü dolaştı Ebru Şallı'ya patladı. 12Punto'da yer alan habere göre; Zeynep K. 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkete çocuklara psikolojik danışmanlık yapmak üzere işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında Zeynep K.'nın işine son verildi. Ancak Zeynep K.'ya ödemesi yapılmadı. Bunun üzerine Zeynep K. mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. İş Mahkemesi Zeynep K.'yı haklı bularak Uğur Akkuş aleyhine karar verdi.

TAHSİL EDEMEDİ!

Bu karar sonrası Zeynep K. İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Bu süreçten sonra ilginç gelişmeler yaşandı. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.

BORÇ BATAĞINDA...

Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için para tahsil edilemiyordu. Ancak bir taraftan da ticaretine devam ediyordu. Parasını bu şirketler üzerinden alamayacağını anlayan Zeynep K. Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uyguladı. Bu haciz işleminin ardından Uğur Akkuş parayı hemen Zeynep K.'ya yatırdı.