Gıda manipülatörlerinden ‘pes’ dedirten hile! Bozuk ürünlerden meyve suyu yaptılar
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet'in gıda sektörüne yönelik operasyonunda hazırlanan 394 sayfalık raporun detayları ortaya çıktı. Raporda, çiftçilerin kimlik bilgilerinin kullanılarak milyonlarca liralık hayali sevkiyatlar düzenlendiği, yıllar önce hayatını kaybeden kişilerin adına dahi makbuz kesildiği ve ürün miktarlarının gerçeğin çok üzerinde gösterildiği tespitleri yer aldı.
Gıda sektöründe 41 tedarikçiye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 394 sayfalık rapor, tarım ürünleri ticaretindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Raporda, aracıların köyleri dolaşarak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini ve kimlik numaralarını topladığı, bu bilgiler üzerinden çiftçilerin bilgisi dışında yüksek miktarlarda ürün sevkiyatı yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. İncelemelerde, ölen kişilerin adına düzenlenen makbuzlardan gerçekte üretilmesi mümkün olmayan miktarlardaki ürün alımlarına ve düşük kaliteli ürünlerin yüksek fiyatlarla gösterilmesine kadar çok sayıda tespit yer aldı.
KÖY KÖY GEZİP KİMLİK AVCILIĞI YAPTILAR
Soruşturma raporunda, aracıların Anadolu'daki köylerde "TC Kimlik Toplama Şebekesi" kurduğu öğrenildi. Tedarikçi firmalar adına çalışan aracıların köyleri gezerek çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini suistimal ettiği saptandı.
İfadelerde yer alan detaylara göre Emrah Y. adlı bir aracının köylere giderek "Sizin ÇKS kaydınız var, ürünleri fabrika veya meyve suyu tesisleri için sizin üzerinizden gönderelim, hiçbir sıkıntı olmaz" bahanesiyle köylülerin kimlik numaralarını topladığı belirlendi. Toplanan kimlik bilgileri üzerinden çiftçilerin bilgisi dışında adlarına milyonlarca liralık hayali sevkiyatlar yazıldığı tutanaklara geçti. Vergi Denetim Kurulu (VDK) müfettişlerinin sahaya inerek yaş sebze ve meyve sektöründe araştırma yapmaya başlamasıyla komisyoncuların büyük bir panikle köylere koştuğu, çiftçilerin eline milyonluk makbuzlar tutuşturarak sahte belgeleri meşrulaştırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
21 YIL ÖNCE ÖLDÜ, ÜZERİNE FATURA KESİLDİ
Müfettişlerin hazırladığı raporlar, sahteciliğin sistematik bir yöntem olarak kullanıldığını kanıtladı. İncelemelerde binlerce e-Müstahsil makbuzu kesilen kişiler arasında 20 yıl önce hayatını kaybedenlerin bile olduğu görüldü.
3 TONLUK KESTANE BİR ANDA 91 TON OLDU
Yılda sadece 3 ton kestane üreten çiftçiden 91,9 ton, 70 ton armut satan üreticiden 530 ton, 60 ton sarımsak yetiştiren bir üreticiden ise 800 ton ürün satın alınmış gibi makbuz kesildi.
MEYVE SUYU İÇİN ÇÜRÜK ÜRÜN ALIP BİRİNCİ KALİTE GÖSTERDİLER
Çiftçilerin tarlada kalan çürük, suluk, bozuk veya döküntü elma, şeftali ve portakallarının meyve suyu yapmak için kilosu 2 liradan alındığı, ancak e-Müstahsil makbuzlarında fiyatın 12 lira olarak gösterildiği belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER AĞIYLA FİYATLARI KATLADILAR
3 harfli ulusal zincir marketlere doğrudan ürün satabilecek gücü olan tedarikçilerin, araya kendi kurdukları komisyoncu şirketleri sokarak fiyat artırdığı belirlendi. Ataşehir Meyve Sebze Hali'nde yan yana dükkânlarda faaliyet gösteren amca-yeğen şirketleri Sera Ltd. ile Gencer Ltd. arasında da 600 milyon lirayı aşan naylon faturalarla yapay maliyet yaratıldığı tespit edildi. Ayrıca Fransa'da yaşayan gurbetçi İdris Ö. adına 871 bin, hiç tarım yapmamış aşçı Birsen Çaraman adına 18,1 milyon liralık sahte makbuz tanzim edildi.
OLMAYAN ÜRÜNE FATURA KESİLDİ
Adana'da 630 dönümlük arazisinde mandalina, greyfurt, portakal ve limon üretimi yapan İsmail Övünç, "Topraktan Group sanki benden elma ve nar da almış gibi müstahsil makbuzu düzenlemiştir. Oysaki benim elma ve nar üretimim yok." dedi.
KARŞILIKSIZ ÇEKİN MAĞDURU ÇİFTÇİ OLDU
Hakan Doğan da MCK Ensar Tarım Ürünleri şirketine 2025'te yaklaşık 40 ton elmayı kilosu 45 liradan sattığını ancak makbuzda Ilgın Ceypa Tarım'ın göründüğünü, ödeme için verilen çekin de karşılıksız çıktığını anlattı. Doğan, "Alacağımı almak için mahkemeye verdim, bu sefer de çekteki imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmiş." diyerek isyan etti.
ZİRAİ FAALİYETİM YOK
Konya'dan Ali İhsan Duman, arazisinde 10 yıldır zirai faaliyet yapmadığını, sadece 10 yıl önce 500 kilogram vişne sattığı firmanın kendisi adına yeni gibi fatura düzenlediğini aktardı.
Haber: Ali Rıza Akbulut-Emir Somer-Deniz Yusufoğlu