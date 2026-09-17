Gıda sektöründe 41 tedarikçiye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 394 sayfalık rapor, tarım ürünleri ticaretindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Raporda, aracıların köyleri dolaşarak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini ve kimlik numaralarını topladığı, bu bilgiler üzerinden çiftçilerin bilgisi dışında yüksek miktarlarda ürün sevkiyatı yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. İncelemelerde, ölen kişilerin adına düzenlenen makbuzlardan gerçekte üretilmesi mümkün olmayan miktarlardaki ürün alımlarına ve düşük kaliteli ürünlerin yüksek fiyatlarla gösterilmesine kadar çok sayıda tespit yer aldı.

Gıda sektörüne yönelik soruşturmada 41 tedarikçiyle ilgili hazırlanan raporda sahte makbuz ve hayali sevkiyatlara ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)

KÖY KÖY GEZİP KİMLİK AVCILIĞI YAPTILAR

Soruşturma raporunda, aracıların Anadolu'daki köylerde "TC Kimlik Toplama Şebekesi" kurduğu öğrenildi. Tedarikçi firmalar adına çalışan aracıların köyleri gezerek çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini suistimal ettiği saptandı.

İfadelerde yer alan detaylara göre Emrah Y. adlı bir aracının köylere giderek "Sizin ÇKS kaydınız var, ürünleri fabrika veya meyve suyu tesisleri için sizin üzerinizden gönderelim, hiçbir sıkıntı olmaz" bahanesiyle köylülerin kimlik numaralarını topladığı belirlendi. Toplanan kimlik bilgileri üzerinden çiftçilerin bilgisi dışında adlarına milyonlarca liralık hayali sevkiyatlar yazıldığı tutanaklara geçti. Vergi Denetim Kurulu (VDK) müfettişlerinin sahaya inerek yaş sebze ve meyve sektöründe araştırma yapmaya başlamasıyla komisyoncuların büyük bir panikle köylere koştuğu, çiftçilerin eline milyonluk makbuzlar tutuşturarak sahte belgeleri meşrulaştırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

21 YIL ÖNCE ÖLDÜ, ÜZERİNE FATURA KESİLDİ

Müfettişlerin hazırladığı raporlar, sahteciliğin sistematik bir yöntem olarak kullanıldığını kanıtladı. İncelemelerde binlerce e-Müstahsil makbuzu kesilen kişiler arasında 20 yıl önce hayatını kaybedenlerin bile olduğu görüldü.