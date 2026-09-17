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Meyve ve sebze fiyatlarında operasyon sonrası beklenti büyüdü: Vatandaş indirim, esnaf sıkı denetim istiyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye operasyon düzenlenmesi, pazar esnafını ve vatandaşları sevindirdi: “Devletimize güvenimiz tam. Fiyatların düşeceğine inanıyoruz.”

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Meyve ve sebze fiyatlarında operasyon sonrası beklenti büyüdü: Vatandaş indirim, esnaf sıkı denetim istiyor

Sahte faturalar düzenleyerek meyve ve sebze piyasasında manipülasyona yol açıp vatandaşın cebini yakan fırsatçılara düzenlenen operasyon, vatandaşları memnun etti. Pazar alışverişindeki vatandaşlar, önümüzdeki günlerde operasyonun etkilerinin önce tezgâha, sonra cüzdana yansıyacağından umutlu.

Meyve sebze satışında yeni bir döneme geçildi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Meyve sebze satışında yeni bir döneme geçildi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'FİYATLAR DÜŞECEK'

Yaşar Başkurt: Yazık, günah. Alan var, alamayan var. İnsanda merhamet olması lazım. Merhameti olmayanda iman olmaz. İnsanlar muzdarip oluyor. Bir sebze orada başka fiyata, burada başka fiyata satılıyor. İnşallah fiyatlar düşer. Düşeceğine inancımız var.

Bekir KayaBekir Kaya

'SIKI DENETİM YAPILIYOR'

Bekir Kaya: Fiyatların düşmesi çok iyi olur. Adamın 4 çocuğu var, 3 kilo meyve alacak, 500-600 lira ödemek zorunda kalıyor. Son operasyonlara güvenim tam. İnşallah fiyatlar düşer de bizim de cebimiz rahatlar.

Fatma AkgülFatma Akgül

Fatma Akgül: Pazarlarda ve marketlerde fiyatlar belimizi büktü. Eğer sebze ve meyve fiyatları düşerse bir yerine iki, iki yerine üç kilo alırız. Pazar alışverişini yine iyi kötü yapıyoruz ama asıl marketler belimizi büküyor. Hem pazarlar hem de marketler sık sık denetlenmeye başladı. 2 tane şey alıyoruz, 400-500 lira tutuyor.

Emrullah TosunEmrullah Tosun

'MİLLETİN CEBİ RAHATLAR'

Emrullah Tosun: Pazara girdim, alışveriş yapacaktım. Fiyatlara baktım, sonra geri çıktım. Aslında çok zor bir iş ama devlet bunu çözer. Fiyatları düşürür. Çok iyi bir iş yaptılar. Fiyatlar nerede ucuzsa millet oraya koşuyor. Eğer pazarlarda fiyatlar düşerse milletin cebi rahatlar. Çürük elmalar ayıklanırsa bizim cebimiz rahatlar.

'TEMİZLİK SAĞLANMIŞ OLUR'

Pazar esnafı Sedat Özvarış: Biz pazarcılarla üreticiler arasında komisyoncular ve aracılar var. Onların ortadan kaldırılması lazım. Ürün bize gelene kadar 4-5 defa el değiştiriyor. Bizim belimizi kıran bunlar. Bunların denetlenmesi lazım. İnşallah bu operasyonla temizlik sağlanmış olur.

Para cezası uygulanacakPara cezası uygulanacak

'ARACILAR ORTADAN KALKSIN'

İsmini vermek istemeyen pazar esnafı: Üretici ürünü 5 ila 10 liraya satıyor. Ben bu ürünleri 30 ila 35 liraya alıyorum. Ama arada bu parayı kim kazanıyor? Devletin aradaki aracıları denetlemesi ve ortadan kaldırması gerekiyor. Bunların ortaya çıkarılması gerek.

REKOR İDARİ VE ADLİ CEZALAR YOLDA

Raporlarda hakkında adli işlem uygulanan mükellefler için uygulanacak ceza tutarları tek tek belirlendi. Toptancı haline bildirilmeyen mallar için 44 bin, aldatıcı değişiklik yapanlara 111 bin, piyasada darlık yaratarak fiyatları etkileyenlere ise fiil başına 222 bin TL ceza kesilecek. Tekrarlarda katlanarak uygulanacak bu idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası istemiyle adli süreçler de yürütülebilecek.

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Meyve ve sebze fiyatlarında operasyon sonrası beklenti büyüdü: Vatandaş indirim, esnaf sıkı denetim istiyor-6 Meyve ve sebze fiyatlarında operasyon sonrası beklenti büyüdü: Vatandaş indirim, esnaf sıkı denetim istiyor-7 Meyve ve sebze fiyatlarında operasyon sonrası beklenti büyüdü: Vatandaş indirim, esnaf sıkı denetim istiyor-8

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