Meyve sebze satışında yeni bir döneme geçildi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'FİYATLAR DÜŞECEK'

Yaşar Başkurt: Yazık, günah. Alan var, alamayan var. İnsanda merhamet olması lazım. Merhameti olmayanda iman olmaz. İnsanlar muzdarip oluyor. Bir sebze orada başka fiyata, burada başka fiyata satılıyor. İnşallah fiyatlar düşer. Düşeceğine inancımız var.

Bekir Kaya

'SIKI DENETİM YAPILIYOR'

Bekir Kaya: Fiyatların düşmesi çok iyi olur. Adamın 4 çocuğu var, 3 kilo meyve alacak, 500-600 lira ödemek zorunda kalıyor. Son operasyonlara güvenim tam. İnşallah fiyatlar düşer de bizim de cebimiz rahatlar.