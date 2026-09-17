Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, yaklaşık 1.500 yıllık yapının gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında Ayasofya'nın bütüncül projeleri tamamlandı; türbeler, Sıbyan Mektebi, Muvakkithane ve galeri katındaki restorasyonlar bitirildi. Kuzeydoğu minaresinin statik güçlendirmesi de tamamlandı. Bugün çalışmaların en önemli aşaması olan ana kubbede yapısal güçlendirme ve mozaik konservasyonu devam ediyor. Ana kubbenin korunması amacıyla geçici çelik çatı ve koruyucu örtü sistemi tamamlandı. İç mekânda kurulan özel platform sayesinde kubbedeki mozaiklerin belgeleme, temizlik ve koruma çalışmaları, ibadet ve ziyaret devam ederken yürütülüyor. Yapılan modelleme ve statik analizlerde doğu yarım kubbede de güçlendirme ihtiyacı tespit edildi. Bu bölümde taşıyıcı sistemin güçlendirilmesiyle birlikte mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerin konservasyonuna yönelik yeni aşamaya geçiliyor. Tüm çalışmalar, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda, Ayasofya'nın özgün malzemesi ve tarihî katmanları korunarak yürütülüyor. Hedefimiz Ayasofya'yı yalnızca restore etmek değil; bu eşsiz dünya mirasını yapısal olarak daha güvenli hale getirerek özgün kimliğiyle gelecek yüzyıllara taşımaktır.

Ayasofya restorasyonu için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu deniyor. Hatta bilim kurulu üyesi Prof.Dr. Hasan Fırak Diker geçtiğimiz hafta Mimar Sinan'dan bu yana en kapsamlı restorasyon dedi… Son durum nedir?

Finansal zorluklar, sınırlı teknik personel kapasitesi ve 2026 kışındaki aşırı yağış ile soğuk hava koşulları da iş programlarını etkiledi. Çalışmaları hızlandırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğini de devreye aldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapılan protokoller kapsamında 16, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller kapsamında ise 5 ayrı iş yürütüyoruz. Özellikle Hatay tarihî kent merkezinde çarşıları, dükkânları, hanları, camileri ve çevrelerindeki tarihî dokuyu birlikte ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Bütün bu çalışmalarda hedefimiz, depremde zarar gören şehirlerimizin hafızasını, tarihî kimliğini ve yüzlerce yıllık vakıf medeniyeti mirasını yeniden ayağa kaldırmak.

Tarihî eserlerin restorasyonu; mülkiyet, tescil, statik değerlendirme, proje, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu kararları ile ihale ve uygulama aşamalarını kapsayan çok yönlü bir süreçtir. Bazı eserlerde mülkiyet ve tescil işlemleri uygulamaya başlama takvimini etkiledi. Teknik, idari veya sözleşmesel nedenlerle 34 işte tasfiye süreci yaşandı. Bu işlerin yarım bırakılmaması için kalan imalatları yeniden tespit ettik, ikmal ihalelerini planladık ve yeni yüklenicilerin sahaya mobilizasyonunu sağladık.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün teknik personeli ve ICOMOS Türkiye Millî Komisyonu uzmanlarıyla sahada kapsamlı hasar tespit çalışmaları yürüttük. Deprem bölgesinde incelediğimiz 678 vakıf kültür varlığının 31'inin tümden göçtüğünü veya yıkıldığını, 144'ünün ağır, 104'ünün orta, 98'inin hafif hasarlı olduğunu belirledik. 301 eserimizin ise hasarsız olduğunu tespit ettik. İlk günden itibaren eserlerimizin güvenliğini sağlamak, kültür molozlarını korumak ve daha fazla zarar oluşmasını önlemek için acil müdahalelere başladık. Askıya alma, payandalama ve tehlike arz eden yapı elemanlarının kontrollü sökümü gibi uygulamaları gerçekleştirdik. Tespit, koruma, proje, bilimsel değerlendirme ve uygulama süreçlerini birlikte yürüttük. Bugün itibarıyla 377 eserimizi yapım programına almış durumdayız. Bugüne kadar 209 eser/parseli yeniden ayağa kaldırarak programımızın yüzde 55,4'ünü tamamladık. Hâlen 108 eser üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Devam eden bu işlerin 58'ini 2026 yılı sonuna kadar, kalan 50'sini ise 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Çalışmalarımızı yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde yürütmüyoruz. Vakıf medeniyetimizin izlerini taşıyan yurt dışındaki kültür varlıklarına da sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda yurt dışında 41 eserin restorasyonunu tamamladık, 15 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında da başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Selimiye Camii ve Arnavutluk İşkodra Kurşunlu Camii olmak üzere; Bosna Hersek Foça Alaca Camii, Travnik Alaca Camii, Banja Luka Arnaudiye Camii, Çayniçe Sinan Bey Camii, Tuzla Behram Ağa Camii; Kuzey Makedonya Ohri Ali Paşa Camii ve Manastır Hacı Mahmut Bey Camii ile Kosova Priştine Emir Alaaddin Camii gibi vakıf medeniyetimizin yurt dışındaki önemli eserlerinde restorasyon ve ihya çalışmaları gerçekleştirdik. Amacımız yalnızca yapıların fiziksel restorasyonunu gerçekleştirmek değil; Anadolu'dan Balkanlar'a, Kıbrıs'tan gönül coğrafyamıza uzanan vakıf medeniyetimizin tarihî ve kültürel mirasını özgün kimliğiyle koruyarak gelecek nesillere aktarmak.

Diğer tescilli yapılara kütüphane, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı etkinlik alanları, tiyatro ve geçici sergi salonları kazandırıyoruz. Toplam 53 bin metrekarelik sahada üç farklı etkinlik alanı oluşturuyor; yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bu bölgede kamusal kullanım ve peyzaj düzenlemeleriyle erişilebilir, farklı ihtiyaçlara cevap veren, günün farklı saatlerinde yaşayan bir kültür-sanat alanı hazırlıyoruz. Sirkeci Garı'nda zemin güçlendirmesini tamamladık, yapısal güçlendirmede sona geldik. Danışma Kurulumuzla yapının özgün karakterini ve tarihî katmanlarını koruyarak restorasyonu sürdürüyoruz. Üzeri kapanmış veya tahrip olmuş özgün ahşap elemanları ve nitelikli duvar resimlerini araştırma, belgeleme ve konservasyonla yeniden açığa çıkarıyor; müdahaleleri özgün malzeme, yapım teknikleri, bezemeler ve mevcut izler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneye dönüştürdüğümüz İşletme Müdürlüğü Binası'nda zemin güçlendirmesi tamamlandı; yapısal güçlendirme, restorasyon ve kalem işi bezemelerin özgün teknik ve malzemeleri gözetilerek konservasyonu sürüyor. Sanat galerisi ve çok amaçlı etkinlik alanları olarak kullanılacak Ambar Yapısı'nda, tarihî karakteri koruyarak zemin güçlendirmesine devam ediyoruz. Sahadaki en erken tarihli yapılardan Eski Şube Şefliği Binası'nı ise özgün cephelerini koruyup çağdaş ihtiyaçları karşılayarak restoran işleviyle yeniden hayata kazandırıyoruz. Her iki sahada küratörümüz, danışma kurullarımız ve ekiplerimizle tarihî yapıları ve açık alanları bütüncül biçimde ele alıyor, özgün mimari değerleri kültür-sanat işlevleriyle buluşturuyoruz. Amacımız, bu alanları tarihî kimliklerini koruyarak İstanbul'un kültürel yaşamına kazandırmak ve şehrimizin tarihini, kültürünü, hafızasını gelecek kuşaklara taşımaktır. Hedeflediğimiz adımları birer birer tamamlıyoruz. 2027 yılında hem Haydarpaşa'yı hem de Sirkeci'yi yeniden tren sesleriyle, kültürle, sanatla ve vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü son yıllarda kaç vakıf eserini restore etti; 6 Şubat depremlerinden etkilenen 678 vakıf eserinde bugün hangi aşamaya gelindi? Vakıflar Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 2018 yılından bu yana 1.233 vakıf eserinin restorasyon ve onarımını tamamladık. Deprem bölgesi dışında 117 eserde de bakım, onarım, esaslı onarım çalışmaları devam ediyor. Vakıf medeniyetimizin ve kültür tarihimizin en önemli yapıları arasında yer alan Edirne Selimiye Camii İstanbul Sultanahmet Camii, Edirne Selimiye Camii, Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, İstanbul Kariye Camii, Kırşehir Cacabey Medresesi, Niğde Sungur Bey Camii, İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi, Şehsuvar Valide Sultan Türbesi, Mısır Çarşısı, Nusretiye Camii, Rüstempaşa Camii, Fethiye Camii ve Müzesi, Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası ve Sıra Odalar, Tokat Gök Medrese, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Camii Hünkâr Kasrı, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi, Fatma Sultan Sıbyan Mektebi, Terra Santa Kilisesi, Hz. Cabir Camii ve Nuruosmaniye Camii Avlusu gibi çok önemli eserlerin restorasyon ve onarımları tamamlandı.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin sayısı, ziyaretçi rakamları ve gece müzeciliğinin ulaştığı ölçek bugün nedir? Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesinde bugüne kadar kaç eser Türkiye'ye geri getirildi; halen iadesi için takip edilen önemli eserler var mı?

Bugün Bakanlığımıza bağlı 220 müze ve 148 ören yerimiz bulunuyor. Turizm açısından öne çıkan müze ve ören yerlerimizi gece saatlerinde de ziyarete açarak farklı bir deneyim sunuyoruz. Gece Müzeciliği uygulamasını 2024 yılında Hierapolis, Side ve Efes'te başlattık. 2025 yılında 27 müze ve ören yerine yaydık ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştık. 1 Haziran 2026 itibarıyla da uygulamayı 22 müze ve ören yerinde sürdürüyoruz.

Bir diğer önemli başlığımız da yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmış kültür varlıklarımızın ülkemize geri kazandırılması. 2026 yılında 26 eserin iadesini sağladık. Böylece 2002'den bu yana ülkemize kazandırılan eser sayısı 13 bin 474'e ulaştı. Bunların 9 binden fazlasını son sekiz yılda geri getirdik. Bu başarı; bilimsel araştırma, hukuk ve diplomasiyi birlikte yürüten kararlı çalışmalarımızın sonucu. Ancak işimiz bitmiş değil. Hâlâ yurt dışında bulunan çok sayıda eserimiz var ve bunların ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yurt dışında bulunan Anadolu kökenli kültür varlıklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Uzmanlarımız müzeleri, özel koleksiyonları ve uluslararası müzayedeleri düzenli olarak inceliyor; akademik yayınlar ve arşiv belgeleri üzerinden eserlerin geçmişini araştırıyor.

Bir eserin ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığına ilişkin bilimsel ve hukuki verileri ortaya koyduğumuz anda da ilgili ülke makamları nezdinde iade sürecini başlatıyoruz.

Bunun en güncel örneklerinden biri, Çingene Kızı mozaiğine ait 13'üncü panel. Bilimsel incelemeler, bu panelin Zeugma'daki büyük taban mozaiğinin bir parçası olduğunu ortaya koydu. Eseri uluslararası sanat piyasasında takibe aldık. İlk girişimimizde alıcı bilgilerine ulaşılamadığı için süreci sonuçlandıramadık ancak dosyayı kapatmadık.

Uzmanlarımızın sürekli müzayede takibi sayesinde panelin yeniden satışa çıkarıldığını tespit ettik ve iade sürecini yeniden harekete geçirdik. Girişimlerimizi yeniledik ve eserin bu yıl ülkemize dönmesini sağladık. Böylece 13'üncü panel de Zeugma Mozaik Müzemizde ait olduğu bütünle yeniden buluştu.

Bu iadenin benim için ayrıca özel bir anlamı var. Göreve başladığım 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk iadelerden biri, aynı kompozisyona ait 12 parçanın ülkemize kazandırılmasıydı. Yıllar sonra 13'üncü panelin de yerine dönmesi, bu mücadelenin ne kadar uzun soluklu olduğunu ve ısrarlı takibin önemini çok açık biçimde gösteriyor.



Kültür varlığı kaçakçılığı sınır aşan ve örgütlü bir suç. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca ülke içinde değil, güçlü uluslararası iş birlikleriyle yürütüyoruz. Bugüne kadar 14 ülkeyle ikili anlaşma imzaladık. ABD ile 2021 yılında başlattığımız iş birliğini de 24 Mart 2026'da yenileyerek beş yıl daha uzattık. Amerikan makamlarıyla yürüttüğümüz ortak çalışmalar da devam ediyor.

Biz bu meseleye yalnızca kendi eserlerimizin iadesi açısından bakmıyoruz. Başka ülkelerden yasa dışı yollarla çıkarılmış kültür varlıklarının da ait oldukları topraklara dönmesini savunuyoruz. Bu yıl Etiyopya kökenli bir el yazmasını Etiyopya makamlarına teslim etmemiz bunun somut örneklerinden biri.

Devam eden soruşturma ve müzakereler nedeniyle takip ettiğimiz her eserin adını kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Ama bilimsel ve hukuki dayanağını ortaya koyduğumuz hiçbir dosyadan vazgeçmiyoruz. Bazen sonuç almak yıllar sürebiliyor. Marcus Aurelius heykelinin 65 yıllık bir mücadelenin ardından ülkemize dönmesi bunun en güçlü örneklerinden biri.

Marcus Aurelius'u ve Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla çıkarılmış diğer eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde halkımızla buluşturduk. Aynı sergide yurt dışından iade edilen eserleri, yurt içinde kaçakçılıktan kurtarılan kültür varlıklarını ve bilimsel kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuları bir araya getirdik. Çünkü bunların tamamı kültürel mirasımıza sahip çıkma mücadelemizin farklı parçaları.

Bizim için eserin büyüğü küçüğü yok. Bazen küçük bir kandil ya da aşınmış bir sikke, geçmişte insanların nasıl yaşadığını, ürettiğini ve ticaret yaptığını anlamamız açısından çok önemli bilgiler verebilir. Bu nedenle bu topraklara ait olduğunu belirlediğimiz her kültür varlığının izini aynı titizlikle sürmeye devam edeceğiz.



Geleceğe Miras kapsamında bugün kaç kazı alanında çalışma yürütülüyor; projeye ayrılan kaynak, uzman sayısı ve yıllık buluntu sayısı hangi seviyede?

Geleceğe Miras Projesi ile Türkiye'de arkeolojik çalışmaların hem ölçeğini hem de kapsamını çok önemli ölçüde büyüttük. 2024 yılında 58 ilde 227 kazı alanında çalışma yürütürken, bu sayı 2025'te 65 ilde 255 alana, 2026'da ise 67 ilde 261 kazı alanına ulaştı. Yani yalnızca daha fazla kazı yapmıyoruz; Anadolu'nun farklı dönemlerini ve farklı bölgelerini kapsayan çok daha bütüncül bir arkeoloji programı yürütüyoruz. Son üç yılda sahaya aktardığımız toplam kaynak 2 milyar 650 milyon liranın üzerine çıktı. Bu kaynak doğrudan kazı, araştırma, belgeleme, koruma ve restorasyon çalışmalarına yönlendiriliyor. İnsan kaynağı bakımından da Geleceğe Miras Projesi, Türkiye'de arkeolojik çalışmaların tarihindeki en geniş kapsamlı organizasyonlardan biri haline geldi. 2024 ve 2025 yıllarında 3 binin üzerinde uzman ve 6 binin üzerinde destek personeli sahadaki çalışmalara katkı verdi.

Bilimsel sonuçlar da çok güçlü. 2024 yılında 6 binden fazla, 2025 yılında ise 15 binden fazla buluntu kayıt altına alındı. Bilimsel yayın sayımız da 425'ten 519'a yükseldi. 2026 kazı sezonumuz devam ettiği için bu yılın buluntu, personel ve yayın rakamları henüz kesinleşmedi. Sezon sonunda bu verileri bütüncül biçimde paylaşacağız.

Aynı dönemde bilimsel yayın sayımızın 2024'te 425'ten, 2025'te 519'a yükselmiş olması da kazı çalışmalarının bilimsel çıktıya dönüşme kapasitesinin güçlendiğini göstermektedir. Bizim için başarı yalnızca daha fazla kazı yapmak değil; daha fazla alanı bilimsel olarak çalışmak, ortaya çıkan mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktaracak kalıcı bir sistem kurmak.

Göbeklitepe, Karahantepe, Sardes, Tralleis, Side ve Pompeiopolis'te 2026'da ortaya çıkan yeni buluntular arasında hangileri özellikle öne çıkıyor ve önümüzdeki dönemde hangi yeni keşifleri bekliyorsunuz?

Bu buluntular arasında "en önemlisi" diye bir ayrım yapmak doğru olmaz. Her biri, Anadolu'nun ve insanlığın geçmişine dair farklı bir soruya cevap veriyor. Bizim için asıl önemli olan, her buluntunun ait olduğu dönemi ve toplumu daha iyi anlamamıza sağladığı katkı.

2026 yılı bu açıdan son derece zengin bir yıl oldu. Göbeklitepe'den Karahantepe'ye, Sardes'ten Tralleis'e, Side'den Pompeiopolis'e kadar çok farklı dönem ve medeniyetlere ilişkin önemli sonuçlar elde ettik. Göbeklitepe'de ilk kez kuzey kesimde başlattığımız kazılarda yaklaşık 1.500 metrekarelik yeni bir alanda dörtgen planlı yapılar ortaya çıktı. Bu bulgular, Göbeklitepe'nin yalnızca anıtsal yapılardan oluşmadığını, günlük yaşam ve yerleşim düzeni hakkında da yeni bilgiler verebileceğini gösteriyor.

Karahantepe'de ise yaklaşık 11 bin yıllık, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen son derece özgün bir heykel bulduk. Bu eser, Neolitik toplumların sembolik dünyasını ve insan-hayvan ilişkisini anlamamız açısından çok önemli.

Sardes'te yaklaşık 2 bin 500 yıllık, 2,2 metre yüksekliğinde bir kuros heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Tralleis'te ise yaklaşık 300 kişilik, 2 bin yıllık anıtsal bir yüzme havuzu ile taban mozaiğine sahip bir salon bulundu.

Side'de yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi ile Herakles'in On İki İşi'nin betimlendiği anıtsal Herakles Kapısı ortaya çıkarıldı. Pompeiopolis'te de 105 metrekarelik çok iyi korunmuş bir zemin mozaiği ve yaklaşık 2 bin yıllık bir Eros başı bulundu.

Bütün bu keşifleri tek tek eserlerden ibaret görmemek gerekiyor. Asıl değer, Anadolu tarihine ilişkin bildiklerimizi yeni verilerle geliştirmeleri.

Geleceğe Miras Projesi'nin hedefi yalnızca eser bulmak değil. Bulduğumuz her eseri bilimsel bilgiye dönüştürmek, korumak, restore etmek, belgelemek ve toplumla buluşturarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak.

2026 sezonu bize bir kez daha gösterdi ki Anadolu'nun hâlâ cevaplanmamış çok sayıda sorusu ve keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir arkeolojik potansiyeli var.

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