Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, istihdam seviyesini belirlenen kriterlere göre koruyan imalat sanayisi işletmelerine yönelik desteklerin kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle, belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 liraya kadar doğrudan destek sağlanabilecek.

Bunun yanı sıra işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin de önü açıldı. Destekten yararlanmak için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başladı. 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Destekten kimler yararlanabilecek?

Düzenlemeyle birlikte destek kapsamına alınan sektörler şöyle sıralanıyor: Tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek.