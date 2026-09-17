"Menderes ezanın yeniden okunmasına izin verdi. Kapatılan camilerin yeniden açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Menderes'i seven insanların çok olduğunu o günlerde yakından gördüm"

Selvi, Menderes döneminde ezanın yeniden Arapça okunmasına izin verilmesini de hatırlattı. Menderes'in bu konudaki politikalarının halk tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Menderes, Türkiye Başbakanı olduğu dönemde İstanbul'un nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğunu, ancak nüfusun 2 milyonun üzerine çıktığını ve ileride yolların yetersiz kalacağını anlatıyordu. Buna rağmen sözünü tamamlamasına izin verilmedi"

Halit Selvi, Adnan Menderes'in İstanbul'a yapılan Vatan Caddesi ile ilgili savunmasını da hatırladığını söyledi.

Yassıada günlerinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yaşadıklarını unutmadığını belirten Halit Selvi, Adnan Menderes'i duruşmalar sırasında yakından görmenin ve sonrasında İmralı'daki gelişmelere tanıklık etmenin hayatında unutamadığı olaylar arasında yer aldığını ifade etti.

"Sabah kalktığımda Fatin Rüştü Zorlu'yu astıklarını söylediler. Bunun üzerine nerede astıklarını sorarak oraya koştum. Gittiğimde onu idam sehpasından indirmişlerdi, Hasan Polatkan'ı asmışlardı."

Yassıada'daki yargılamaların ardından verilen idam kararları sonrasında İmralı'ya geçiş hazırlıkları yaptıklarını anlatan Selvi, aralarında Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın da bulunduğu bazı sanıkların idam edildiğini söyledi.

MİLLETİN İRADESİNİ DARAĞACINDA ASTILAR

Sabah'tan Harun Sekmen'in haberine göre, Türkçe ezan dayatmasını kaldırarak milletin gönlünde mümtaz bir yer edinen Demokrat Parti lideri Başbakan Adnan Menderes'in, 1960 darbesini gerçekleştirenler tarafından asılmasının üzerinden 65 yıl geçti.

Adnan Menderes, Türkiye'nin demokrasi tarihinde yalnızca bir Başbakan olarak değil, tek parti döneminin ardından millet iradesini iktidara taşıyan ve toplumun yıllardır beklediği bazı değişimlere öncülük eden bir siyasetçi olarak iz bıraktı. 1950'de iktidara gelen Menderes döneminde Arapça ezan yasağı kaldırıldı, dini hayat üzerindeki bazı kısıtlamalar sona erdi, tarımda makineleşme hızlandı, yollar ve enerji yatırımları arttı.

Ancak 27 Mayıs 1960 darbesiyle iktidardan uzaklaştırılan Menderes, Yassıada'daki yargılamaların ardından 17 Eylül 1961'de idam edildi. Milletin oylarıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Menderes'in darağacına gönderilmesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine silinmez bir yara olarak geçti. 16 Eylül tarihinde yani Menderes'in idamından bir gün önce de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi.

MİLLİ MÜCADELEDE YER ALDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin yönünü dünyaya açan ve birçok önemli icraata imza atan Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası düzmece mahkemelerde verilen karar sonrası idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Milletin gönlündeki sıcaklığını aradan geçen uzun senelere rağmen muhafaza eden Menderes, siyasi tarihimizin sembol şahsiyetlerinden biri oldu. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Adnan Menderes, 1899'da Aydın'da dünyaya geldi. Menderes, milli mücadele döneminden itibaren vatan savunmasında hep en ön safta yer aldı. Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi üzerine kurulan Ay-Yıldız direniş örgütünün liderleri arasında yer aldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği başarıdan ötürü İstiklal Madalyası'yla onurlandırıldı. Menderes, Aydın ziyareti sırasında Atatürk'le tanışma fırsatı buldu. 1931 seçimlerinde bizzat Atatürk'ün emriyle listeye konularak aday yapıldı. Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Adnan Menderes'in siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başladı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti yüzde 53 oy alarak iktidara geldi. Celal Bayar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Menderes başbakanlık görevini üstlendi. Menderes döneminde tarımda makineleşme hız kazanırken karayolları, ulaşım ve baraj yatırımlarına ağırlık verildi. Ekonomik kalkınma hedefi doğrultusunda çeşitli altyapı ve sanayi projeleri hayata geçirildi. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi ve 1952'de NATO'ya üye olması da Menderes döneminin dış politika açısından öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Demokrat Parti, 1954 seçimlerinde oy oranını yüzde 56'ya yükselterek iktidarını sürdürdü.