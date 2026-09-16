Büşra bebek soruşturmasında 6 tutuklama! Anne ve baba cezaevine gönderildi: Elif Balıkçı yine ifade değiştirdi
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, anne Balıkçı'nın savcılıkta önceki ifadelerini yeniden değiştirdiği öğrenildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları Mehmet Resul Balıkçı (60), Rahime Budak (45), İ.B, M.D, Miktat Balıkçı, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Özcan Budak'ın (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası Mehmet Resul Balıkçı, halası Rahime Budak ile akrabaları Özcan Budak ve Miktat Balıkçı tutuklandı.
Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Tutuklanan zanlılar, Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi. Öte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.