Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini açıkladı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle davete katılamadığını belirten Baylan, Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini söyledi.

Sabah'tan Kerim Cengil'e konuşan Baylan, Güllü'ye "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini ve aynı gece sanatçının ölüm haberini aldığını belirtti. Yaşananların ardından vicdan azabı çektiğini ifade eden Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" dedi.

Güllü'nün daha önce kendisine "Bunlar benim ölümüm olacak" şeklinde sözler söylediğini de aktaran Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili yaşadığı kırgınlıkları kendisiyle paylaştığını anlattı.