Almeda Baylan’dan Güllü itirafı: “Vicdan azabı çekiyorum”
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, Güllü’nün ölümünden önce kendisini Yalova’ya davet ettiğini açıkladı. O sırada Bursa’da olduğunu ve reklam işi nedeniyle davete katılamadığını belirten Baylan, Güllü’nün kendisine “Tuğberk de gelecek, sen de gel” dediğini, aynı gece sanatçının ölüm haberini aldığını söyledi.
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini açıkladı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle davete katılamadığını belirten Baylan, Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini söyledi.
Sabah'tan Kerim Cengil'e konuşan Baylan, Güllü'ye "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini ve aynı gece sanatçının ölüm haberini aldığını belirtti. Yaşananların ardından vicdan azabı çektiğini ifade eden Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" dedi.
Güllü'nün daha önce kendisine "Bunlar benim ölümüm olacak" şeklinde sözler söylediğini de aktaran Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili yaşadığı kırgınlıkları kendisiyle paylaştığını anlattı.
"DURUŞMAYI TAKİP EDECEĞİM"
Baylan, 1 Ekim'de görülecek duruşmayı takip edeceğini ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.
Güllü'nün davetine katılamamış olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini ancak bu sözlerin kendisini rahatlatmadığını ifade etti.
Baylan, "Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim" ifadelerini kullandı.
Güllü ile yaptığı görüşmelerde sanatçının zaman zaman ölümden söz ettiğini de belirten Baylan, "Bunlar (çocuklarım) bir gün benim ölümüm olacak" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.
KISA SÜREDE ANNE-KIZ YAKINLIĞI KURDUK
Baylan, Güllü ile iletişiminin Survivor sonrasında sosyal medya üzerinden başladığını anlattı. Güllü'nün kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları gördüğünü belirten Baylan, daha sonra bir Güllü şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini ve bu paylaşımın ardından iletişim kurduklarını söyledi.
Kısa sürede yakınlaştıklarını belirten Baylan, Güllü'ye "anne", "canım" ve "aşkım" şeklinde hitap ettiğini ifade etti.
Güllü'nün çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını da kendisine anlattığını belirten Baylan, sanatçının "Senin gibi bir çocuğum olmadı, keşke olsaydı, bunlar beni dinlemiyorlar" şeklinde yakınmalarda bulunduğunu söyledi.
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