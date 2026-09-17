Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas. Fotoğraflar: Takvim

ABD ABBAS'IN VİZE BAŞVURUSUNU KABUL ETMEDİ

The Times of Israel'in bir ABD'li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abbas art arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

Abbas'ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi.

Bir Filistinli yetkili, kendisine vize verilmemesine gerekçe olarak "Herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan 212(a)(3)(B) maddesinin" gösterildiğini kaydetti.

Abbas'ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin aynı olup olmadığı bilinmiyor.