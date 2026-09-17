Ermenistan'dan yeni doğal gaz kaynağı arayışı: Türkiye'den alım yapabiliriz
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, doğal gaz tedarikinde kaynak çeşitlendirmesine gideceklerini açıkladı. Simonyan, Rusya, İran ve Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye’den de eş zamanlı olarak doğal gaz satın almaya hazırlandıklarını söyledi.
Rusya ile yaşadığı gerilim nedeniyle doğal gaz tedarikinde alternatif arayışına giren Ermenistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, ülkesinin doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek istediğini belirterek Türkiye'den de doğal gaz satın almaya hazırlandıklarını söyledi.
Simonyan, Rusya, İran ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'den de eş zamanlı olarak doğal gaz almayı planladıklarını ifade etti.
DOĞAL GAZDA KAYNAKLAR ÇEŞİTLENDİRİLECEK
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin doğal gaz tedarik politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
Simonyan, Rusya'nın Ermenistan için olası doğal gaz fiyat artışı ve Rus gazına alternatif oluşturabilecek kaynaklar hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Simonyan, Ermenistan'ın ekonomik ve güvenlik alanlarında alternatifler oluşturmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:
"Ermenistan, tüm olası ekonomik ve güvenlik konularında alternatifleri ve dengeyi seçmiştir ve seçmeye devam edecektir. Bu taktik devam edecektir."
"TÜRKİYE'DEN DOĞAL GAZ SATIN ALIRIZ"
Ermenistan'a alternatif doğal gaz tedarikinin farklı ülkelerden sağlanabileceğini belirten Simonyan, Türkiye'den de doğalgaz almaya hazırlandıklarını söyledi.
Simonyan, doğal gaz tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı olmak yerine farklı kaynaklardan eş zamanlı alım yapmayı planladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir ülkeye olan bağımlılığımızı başka bir ülkeye olan bağımlılıkla değiştireceğimizi kim söyledi? Tüm olası kaynaklardan, eş zamanlı olarak Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den doğal gaz satın almaya hazırlanıyoruz. Rus doğal gazının ucuz olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi, gaz siyasi bir para birimi olarak kullanılıyor."
ERMENİSTAN VE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR
Ermenistan ile Rusya arasında son aylarda gerilim yaşanıyor. Moskova yönetimi, Erivan'ı Avrupa Birliği (AB) standartlarının benimsenmesinin olası ekonomik sonuçları konusunda defalarca uyardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın bu yönde ilerlemesi hâlinde ülkesinin Ermenistan ile ekonomik entegrasyonunu kısıtlamak zorunda kalacağını belirtti.
Uzmanlar ise Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) ayrılması durumunda enerji fiyatlarındaki artışın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 14'ünün kaybına yol açabileceğini ifade etti.
RUSYA'DAN GAZ ANLAŞMASI UYARISI
Rusya Enerji Bakanı Sergei Tsivilev, Erivan'a gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine devam etmesi durumunda 2 Aralık 2013 tarihli gaz, petrol ürünleri ve ham elmas tedariki anlaşmasının askıya alınması veya feshedilmesi ihtimaline ilişkin uyarıda bulundu.
Tsivilev ayrıca, Ermenistan'ın AEB'den AB'ye geçmesi durumunda Rusya'nın mevcut fiyat üzerinden doğal gaz tedarik edemeyeceğini açıkladı.
ERMENİSTAN'DA OLASI FİYAT ARTIŞINA HAZIRLIK
Ermenistan'da hükümetin de Rus doğal gazında yaşanabilecek olası fiyat artışlarına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.
Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, hükümetin olası fiyat artışlarının sonuçlarını hesapladığını söyledi.
Hovhannisyan, Rus doğal gazına yapılacak fiyat artışını dikkate alarak bu hesaplamaları risk değerlendirme sistemine dâhil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
ENERJİDE BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ BERAT ALBAYRAK BAŞLATTI
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası", Türkiye'nin denizlerde kendi sondaj kapasitesini oluşturmasında önemli bir aşama oldu.
Bu dönemde 2017'de Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılmasıyla başlayan filo yatırımları, sonraki yıllarda yeni sondaj gemilerinin envantere katılmasıyla genişledi.
Stratejik adımlar, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin gelişmesine zemin hazırlarken, daha sonraki doğal gaz keşiflerinin yapılabildiği teknik altyapının oluşmasına katkı sağladı.
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