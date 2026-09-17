Simonyan, Rusya, İran ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'den de eş zamanlı olarak doğal gaz almayı planladıklarını ifade etti.

Rusya ile yaşadığı gerilim nedeniyle doğal gaz tedarikinde alternatif arayışına giren Ermenistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, ülkesinin doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek istediğini belirterek Türkiye'den de doğal gaz satın almaya hazırlandıklarını söyledi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Türkiye’den doğalgaz satın alabileceklerini açıkladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

DOĞAL GAZDA KAYNAKLAR ÇEŞİTLENDİRİLECEK

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin doğal gaz tedarik politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Simonyan, Rusya'nın Ermenistan için olası doğal gaz fiyat artışı ve Rus gazına alternatif oluşturabilecek kaynaklar hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Simonyan, Ermenistan'ın ekonomik ve güvenlik alanlarında alternatifler oluşturmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ermenistan, tüm olası ekonomik ve güvenlik konularında alternatifleri ve dengeyi seçmiştir ve seçmeye devam edecektir. Bu taktik devam edecektir."

Ermenistan’ın doğalgaz tedarik planında Türkiye de yer aldı.



"TÜRKİYE'DEN DOĞAL GAZ SATIN ALIRIZ"

Ermenistan'a alternatif doğal gaz tedarikinin farklı ülkelerden sağlanabileceğini belirten Simonyan, Türkiye'den de doğalgaz almaya hazırlandıklarını söyledi.

Simonyan, doğal gaz tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı olmak yerine farklı kaynaklardan eş zamanlı alım yapmayı planladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkeye olan bağımlılığımızı başka bir ülkeye olan bağımlılıkla değiştireceğimizi kim söyledi? Tüm olası kaynaklardan, eş zamanlı olarak Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den doğal gaz satın almaya hazırlanıyoruz. Rus doğal gazının ucuz olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi, gaz siyasi bir para birimi olarak kullanılıyor."

ERMENİSTAN VE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Ermenistan ile Rusya arasında son aylarda gerilim yaşanıyor. Moskova yönetimi, Erivan'ı Avrupa Birliği (AB) standartlarının benimsenmesinin olası ekonomik sonuçları konusunda defalarca uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın bu yönde ilerlemesi hâlinde ülkesinin Ermenistan ile ekonomik entegrasyonunu kısıtlamak zorunda kalacağını belirtti.

Uzmanlar ise Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) ayrılması durumunda enerji fiyatlarındaki artışın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 14'ünün kaybına yol açabileceğini ifade etti.