Süt ve ette kurallar baştan yazıldı! Hazır kıyma kalktı, bazı ifadeler artık kullanılamayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, içme sütlerinde yağ sınıflandırmasından şeker ve aroma kullanımına kadar birçok başlıkta yeni kurallar getirdi. Sütler artık "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" olarak sınıflandırılacak; yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde "doğal" ifadesi kullanılabilecek. Et ürünlerinde de hazır kıyma, katkı maddeleri ve döner etiketlerine ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İçme Sütleri Tebliği'nde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle sütte yağ oranına ilişkin karışıklığa son verildi. Buna göre, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı.
Daha önce yağlılık sınıflandırmasında "tam yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" sınıflarına uymayan, yağ miktarı etikete "Yüzde ... yağlı" şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmaları ortadan kaldırıldı.
Yumaklı, değişiklikle sınıflandırmanın "tam yağlı", "yağlı", "yarım yağlı" ve "yağsız" şeklinde düzenlendiğini kaydetti. Yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırmasının tüketiciler açısından daha anlaşılır hâle getirildiğinin altını çizdi.
Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde "doğal" ifadesi kullanılabilecek.
SADECE DOĞAL AROMA VERİCİLER OLACAK
Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildiğine dikkati çeken Yumaklı, içme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını anlattı.
İçme sütlerine sakkaroz harici glikoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece "doğal aroma vericilerin" kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.
LAKTOZSUZ SÜTLER DE DÜZENLENDİ
Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde "doğal" ifadesi kullanılamayacak. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemeye 31 Mart 2027'ye kadar uyum sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünlerinde tüketicinin güvenilir ve standartlara uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.
"Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" yürürlüğe girdi.
SATIŞTAN ÖNCE KIYMA ÇEKİLMESİ YASAK
Yeni düzenlemeye göre perakende işletmelerde ve kasaplarda önceden çekilip reyonlarda sergilenen hazır kıyma satışı tamamen kaldırıldı.
Kıyma, kanatlı kıyma ve köfte gibi et karışımları yalnızca tüketicinin talebi üzerine anında hazırlanabilecek. İşletmeler günlük olarak sadece köfte, Kilis tava ve kâğıt kebabı gibi yöresel ürünleri önceden hazırlayıp satabilecek.
Kanatlı kıyma ve kanatlı kıymadan hazırlanan kanatlı eti karışımları yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya arz edilebilecek.
ET ÜRÜNLERİNDE SOYA VE NİŞASTAYA SINIRLAMA
Et ürünlerine soya ve nişasta gibi dolgu maddelerinin eklenmesi kısıtlandı.
Ayrıca ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi.
Böylece et ürünlerinin içeriğinin belirlenen standartlara uygun olması ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amaçlandı.
GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI KATKI MADDELERİNE İZİN YOK
Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına yasak getirildi.
DÖNERİN TÜRÜ ETİKETTE AÇIKÇA BELİRTİLECEK
Dönerin üretim şeklinin etikette açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Döner ürünleri; "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde adlandırılacak. Böylece tüketicinin satın aldığı dönerin hangi üretim yöntemiyle hazırlandığı konusunda daha açık bilgi sahibi olması sağlanacak.
Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerindeki yağ oranı da yeniden düzenlendi. Daha önce yüzde 20 olan yağ oranı yüzde 15'e indirildi. Düzenlemeyle tavuk dönerdeki yağ oranı da yüzde 15'e çekildi.
BURGER ÜRÜNLERİNE KÖFTE KRİTERİ
Tebliğ kapsamında burger ürününün tanımı ve üretim kriterleri de belirlendi. Burger ürünlerinin köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlanacak.
Düzenlemeyle birlikte et ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek bileşenler ve üretim yöntemleri daha net kurallara bağlandı.
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