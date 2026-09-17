Gıda denetimleri artırıldı

GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI KATKI MADDELERİNE İZİN YOK

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına yasak getirildi.

DÖNERİN TÜRÜ ETİKETTE AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Dönerin üretim şeklinin etikette açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Döner ürünleri; "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde adlandırılacak. Böylece tüketicinin satın aldığı dönerin hangi üretim yöntemiyle hazırlandığı konusunda daha açık bilgi sahibi olması sağlanacak.

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerindeki yağ oranı da yeniden düzenlendi. Daha önce yüzde 20 olan yağ oranı yüzde 15'e indirildi. Düzenlemeyle tavuk dönerdeki yağ oranı da yüzde 15'e çekildi.

BURGER ÜRÜNLERİNE KÖFTE KRİTERİ

Tebliğ kapsamında burger ürününün tanımı ve üretim kriterleri de belirlendi. Burger ürünlerinin köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle birlikte et ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek bileşenler ve üretim yöntemleri daha net kurallara bağlandı.

Haber: Rana Büyüktaş

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