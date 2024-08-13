Arda Turan: Adalet söylemine güveniyorum

Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eyüpspor'un hocası Arda Turan, yaşanan durumla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tecrübeli hoca, "Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. 'Adalet' söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz. Trenyol Süper Lig'de ilk maçımızdı. Puan almamız umut verici. Ama hiçbir zaman beraberliği kabul eden bir takım olmayacağız. Bu yüzden emek veren Eyüpspor takımı adına formayı terleten tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Recep Niyaz bizim için önemli oyuncu. Umarı kısa zamanda iyileşip aramıza gelecek" dedi.