Her şey için teşekkürler Filenin Sultanları | Brezilya’yı deviremedik!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyonu 4. sırada tamamladı. Filenin Sultanları, Brezilya'ya karşı ilk iki seti 25-21 ve 27-25 kaybetti. 3. sette Derya Cebecioğlu'nun servisleriyle 2 sayı bulan Ay-Yıldızlılar, 17-15 öne geçti. Setin sonlarına doğru 4 sayılık (17-21) avantaj elde Sultanlar, Brezilya antrenörü Jose Guimaraes'e mola aldırdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Milliler, 3. seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. 4. sete iyi başlayan Milli Takım, Vargas'ın servis turunda 2 sayı (3-5) öne geçti. Avantajını koruyamayan Sultanlar, setin ortalarına doğru 3 sayı (10-7) geriye düştü. Bu dakikadan sonra aradaki farkı 7 sayıya kadar (17-10) çıkaran Brezilya, set boyunca iyi oyununu devam ettirdi ve 4. seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN