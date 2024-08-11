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Galatasaray’da ayrılık yakın: Zaha için yarışıyorlar! 3 kulüp daha devrede

Zaha’nın kiralık transferi için Leicester ile son detayları görüşen Galatasaray’dan, Crystal Palace, Aston Villa ve Tottenham’ın da oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Galatasaray’da ayrılık yakın: Zaha için yarışıyorlar! 3 kulüp daha devrede

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Zaha'nın kiralık transferi için Leicester ile son detayları görüşen Galatasaray'dan, Crystal Palace, Aston Villa ve Tottenham'ın da oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi
Galatasaray'da Wilfried Zaha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı takımın Hatay ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Fildişili yıldızın 8,5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Leicester City'e transferi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edilmişti. Ancak; dün İngiliz basınında çıkan haberlerde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun eski takımı Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa ve Tottenham'ın da oyuncu için devreye girdiği ve Galatasaray'dan sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Zaha'nın menajerinin de İngiliz ekipleriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve tecrübeli oyuncunun yeni takımının birkaç gün içinde netlik kazanacağı belirtiliyor.

G.SARAY ZAHA VE KEREM
Süper Kupa maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşadığı ifade edilen Zaha, Hatay maçının kadrosunda yer almamıştı
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Zaha, 10 gol, 5 asiste imza attı.

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