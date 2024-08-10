Taha Akgül final şansını yitirdi üçüncü Olimpiyat madalyası için ter dökecek!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibine 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Milli güreşçi bugün bronz madalya için mindere çıkacak. Taha Akgül, son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi de 8-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.