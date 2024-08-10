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Taha Akgül final şansını yitirdi üçüncü Olimpiyat madalyası için ter dökecek!

Yarı finalde İranlı Amir Zare’ye 2-1 yenilen Taha Akgül bugün bronz madalya için mindere çıkacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Taha Akgül final şansını yitirdi üçüncü Olimpiyat madalyası için ter dökecek!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibine 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Milli güreşçi bugün bronz madalya için mindere çıkacak. Taha Akgül, son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi de 8-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.

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