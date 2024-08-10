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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan milyonlarca memura müjde! Yıllık izinlerde sınır düzenlemesi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), memurların izinlerini istedikleri kadar bölebilecekleri hükmüne vardı.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Yıllık izinlerde sınır düzenlemesi!

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Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "İzin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.

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KDK, ilettiği yazıda "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından yeni mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" dedi. Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

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Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Yıllık izinlerde sınır düzenlemesi!
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