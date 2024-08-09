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Beşiktaş’ta sola yeni aday Robin Gosens!

Hollanda medyası, Masuaku’nun sakatlık durumu nedeniyle defansın soluna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın Union Berlin’in 30 yaşındaki yıldızı Robin Gosens ile ilgilendiği duyurdu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Beşiktaş’ta sola yeni aday Robin Gosens!

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Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hollanda medyasından De Telegraaf, Beşiktaş'ın Alman ekiplerinden Union Berlin'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki Alman yıldız Robin Gosens ilgilendiğini duyurdu.

PSV DE PEŞİNDE
Beşiktaş'ın yanı sıra Hollanda'dan PSV Eindhoven, İtalya'dan da Toronto'nun Robin Gosens'i gündemine aldığı belirtildi. 2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

ÇOK HÜCUMCU
Geçen sezon Alman ekibinde 37 resmi maça çıkan Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 2023 yılından beri Union Berlin forması giyen Gosens'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu hem sol bek hem de sol açıkta forma giyebiliyor. Transfermarkt'ta yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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