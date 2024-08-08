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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakan Çalhanoğlu beni aradı ve dedi ki...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,”İnsanlar tiyatro seyretmekten bıktı. Adil ve adaletli bir düzen yok Niye tiyatro seyredelim , şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakan Çalhanoğlu beni aradı ve dedi ki...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz" dedi. TFF Başkanı, "İnsanlar tiyatro seyretmekten bıktı. Adil ve adaletli bir düzen yok. İki takımı al yürüt, 99-102 puan. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ötekiler figüran mı, kimse maç seyretmiyor. Niye tiyatro seyredelim, şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız" diye konuştu. Hacıosmanoğlu A Milli Takım'ın hocası Montella ile ilgili de,"Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz" diye konuştu.


'GÖZÜMÜZ AYDIN BAŞKANIM'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Aradı. Aradığında ilk söylediği 'Gözümüz aydın olsun başkanım' oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun der. Gözümüz aydın demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz" dedi.

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