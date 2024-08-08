Milli boksörümüz Busenaz Çakıroğlu: Orada dövüşmeden dönmem!

Olimpiyatlar'da boksta 50 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'ye altın madalyayla döneceğini söyledi. Final için 3 yıldan fazla çalıştıklarını anlatan Buse Naz, "Ekibim, hepsi benim için çok değerli, çok emek harcıyorlar. Onları da utandırmadan buradan Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Buse Naz, "Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros'ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, 'Orada dövüşmeden dönmem' demiştim. Çok şükür Roland-Garros'ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim" dedi. Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde yarın Çinli Yu Wu ile altın madalya için mücadele edecek.

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