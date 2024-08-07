TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan büyük iddia: Yön vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün TFF Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA Başkanı Infantino ile toplantıya gittik. Infantino bana, 'Balkanlarda ve Türki cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var' dedi. Biz de kendisine FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. FIFA, İstanbul'da merkez açtığında FIFA Başkanı da İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor olacak" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı, "Infantino ile görüşmemizin içeriğini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika ülke federasyonları ile görüşmeler yapacağız. FIFA ve UEFA yönetimlerinde dünya futboluna yön veren bir federasyon konumuna geçeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN