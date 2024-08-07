Galatasaray’a Al- Nassr’dan Laporte teklifi

Galatasaray ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Al- Nassr forması giyen 30 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte, Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in durumu netleştikten sonra yönetimin hamle yapması bekleniyor. Laporte, İspanya Milli Takımı ile Euro 2024'te başarılı bir performans sergiledi. Savunmanın değişilmez oyuncularından oldu. 30 yaşındaki oyuncu, 2023 yılının Ağustos ayında Manchester City'den 27.5 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu. Tecrübeli stoperin Suudi kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kariyerinde 449 maça çıkan Laporte, 26 gol atarken 12 de asist yaptı.

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